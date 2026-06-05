Test में सबसे ज्यादा छोटा स्कोर करने वाली टीमें, एक टीम सिर्फ 26 रन पर हुई ढेर

3 . साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड

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साउथ अफ्रीका एक या दो नहीं बल्कि 4 बार 40 के अंदर स्कोर पर ऑलआउट हुई है. इंग्लैंड के खिलाफ अफ्रीका की टीम दो बार 30 पर और एक बार 35 पर ढेर हुई है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 रनों पर भी टीम ढेर हो चुकी है.

