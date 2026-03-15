IPL में सबसे छोटा स्कोर बनाने वाली टीमें, लिस्ट में 4 बार RCB का नाम

1 . रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

1

आईपीएल के इतिहास में सबसे छोटा स्कोर आरसीबी के नाम ही है. हालांकि आरसीबी ने कुल 4 बार सबसे छोटा स्कोर बनाया है. आईपीएल 2017 में आरसीबी 49 रन पर ढेर हो गई थी. उसके बाद 2022 में 68, 2019 में 70 औऱ 2014 में 70 रनों पर ढेर हो चुकी है.

