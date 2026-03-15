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IPL में सबसे छोटा स्कोर बनाने वाली टीमें, लिस्ट में 4 बार RCB का नाम

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी और पहला मुकाबला आरसीबी और एसआरएच के बीच खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि आईपीएल में किन टीमों ने सबसे छोटा स्कोर बनाया है. आरीसीब ने 4 बार ये शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

मोहम्मद साबिर | Mar 15, 2026, 09:43 PM IST

1.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
1

आईपीएल के इतिहास में सबसे छोटा स्कोर आरसीबी के नाम ही है. हालांकि आरसीबी ने कुल 4 बार सबसे छोटा स्कोर बनाया है. आईपीएल 2017 में आरसीबी 49 रन पर ढेर हो गई थी. उसके बाद 2022 में 68, 2019 में 70 औऱ 2014 में 70 रनों पर ढेर हो चुकी है. 
 

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2.राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स
2

राजस्थान रॉयल्सी की टीम आरसीबी के खिलाफ 2009 में 58 रन और 2023 में आरसीबी के खिलाफ ही 59 रनों पर ऑलआउट हुई थी. 
 

3.दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स
3

दिल्ली कैपिटल्स का पुराना नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था. तब टीम 2017 में एमआई के खिलाफ 66 रन और एक बार पंजाब के खिलाफ 2017 में ही 67 रनों पर ढेर हुई थी. 
 

4.कोलकाता नाइट राइडर्स

कोलकाता नाइट राइडर्स
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कोलकाता की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2008 में 67 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. 
 

TRENDING NOW

5.पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स
5

पंजाब किंग्स का पुराना नाम किंग्स इलेवन पंजाब था. तब टीम राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के खिलाफ 2017 में 73 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. 
 

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