IPL Playoffs में सबसे छोटा स्कोर बनाने वाली टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 26, 2026, 07:48 PM IST
1.डेक्कन चार्जर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
आईपीएल 2010 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ डेक्कन चार्जर्स ने सिर्फ 82 रन ही बना सके थे. आईपीएल प्लेऑफ में का ये सबसे छोटा टोटल है.
2.दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स
आईपीएल 2008 सेमीफाइनल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली डेयरडेविल्स ने 87 रन बोर्ड पर लगाए थे.
3.पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पंजाब किंग्स ने 2025 में 101 रन बनाए थे और ये प्लेऑफ का तीसरा छोटा स्कोर है.
4.लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस
मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम सिर्फ 101 रन पर ऑलआउट हो गई थी.
5.डेक्कन चार्जर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
आईपीएल 2010 सेमीफाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफउ डक्कन चार्जर्स ने 104 रन बनाए थे.