उस्मान हादी के बाद अब मोतालेब सिकदर को मारी गोली, बांग्लादेश में छात्र नेताओं की हत्या से उबाल

अनुपूरक बजट 2025-26: योगी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को दिए 423.80 करोड़

मंगलवार को निवेश और व्यापार की शुरुआत के लिए बन रहा शुभ योग, जानें इसका समय से लेकर पूजा विधान

Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे

Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा

क्रिकेट

T20I क्रिकेट में सबसे लो स्कोरिंग मुकाबले, एक बार बने थे सिर्फ 23 रन

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 300 रनों का भी आंकड़ा पार होने लगा है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे लो स्कोर मैच किन टीमों के बीच हुए है. इस लिस्ट में एक दोनों टीम सिर्फ 23 रनों ही बना पाई थी. यहां आप टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 22, 2025, 04:22 PM IST

1.मंगोलिया बनाम सिंगापुर

मंगोलिया बनाम सिंगापुर
1

मंगोलिया बनाम सिंगापुर के बीच साल 2024 में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में दोनों टीमों का स्कोर सिर्फ 23 रन रहा था. ये मैच सिर्फ 10.5 ओवर तक चला और कुल 11 विकेट गिरे.
 

2.स्पेन बनाम आइल ऑफ मैन

स्पेन बनाम आइल ऑफ मैन
2

स्पेन बनाम आइल ऑफ मैन के बीच 2023 में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में दोनों टीमें 23 रन ही बना पाई थी. ये मैच 9 ओवर में खत्म हो गया था और बस 10 विकेट गिरे थे. 
 

3.इंडोनेशिया बनाम तिमोर-लेस्ते

इंडोनेशिया बनाम तिमोर-लेस्ते
3

इंडोनेशिया बनाम तिमोर-लेस्ते के बीच 2025 में मुकाबला खेला गया था. इसमें दोनों टीमें 34 रन ही बना सकी थी और ये मैच 11.2 ओवरों में खत्म हो गया था. 
 

4.हांगकांग बनाम मंगोलिया

हांगकांग बनाम मंगोलिया
4

हांगकांग बनाम मंगोलिया के बीच 2024 में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में दोनों टीमें 35 रन बना सकी थी और ये मैच कुल 16 ओवर तक चला था. 
 

5.तंजानिया बनाम माली

तंजानिया बनाम माली
5

तंजानिया बनाम माली के बीच 2024 में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में दोनों टीमें 37 रन ही बना सकी थी और ये मैच सिर्फ 13.4 ओवरों तक चला. 
 

