T20I क्रिकेट में सबसे लो स्कोरिंग मुकाबले, एक बार बने थे सिर्फ 23 रन

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 22, 2025, 04:22 PM IST
1.मंगोलिया बनाम सिंगापुर
मंगोलिया बनाम सिंगापुर के बीच साल 2024 में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में दोनों टीमों का स्कोर सिर्फ 23 रन रहा था. ये मैच सिर्फ 10.5 ओवर तक चला और कुल 11 विकेट गिरे.
2.स्पेन बनाम आइल ऑफ मैन
स्पेन बनाम आइल ऑफ मैन के बीच 2023 में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में दोनों टीमें 23 रन ही बना पाई थी. ये मैच 9 ओवर में खत्म हो गया था और बस 10 विकेट गिरे थे.
3.इंडोनेशिया बनाम तिमोर-लेस्ते
इंडोनेशिया बनाम तिमोर-लेस्ते के बीच 2025 में मुकाबला खेला गया था. इसमें दोनों टीमें 34 रन ही बना सकी थी और ये मैच 11.2 ओवरों में खत्म हो गया था.
4.हांगकांग बनाम मंगोलिया
हांगकांग बनाम मंगोलिया के बीच 2024 में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में दोनों टीमें 35 रन बना सकी थी और ये मैच कुल 16 ओवर तक चला था.
5.तंजानिया बनाम माली
तंजानिया बनाम माली के बीच 2024 में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में दोनों टीमें 37 रन ही बना सकी थी और ये मैच सिर्फ 13.4 ओवरों तक चला.