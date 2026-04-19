IPL की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार पंजाब किंग्स का नाम

5 . पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

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लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स ने अपनी पारी में 21 छक्के ठोके हैं और लिस्ट में दूसरी बार अपना नाम शामिल कर लिया है.

