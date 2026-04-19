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IPL की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार पंजाब किंग्स का नाम

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IPL की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार पंजाब किंग्स का नाम

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहली पारी में 254 रन बना दिए हैं और साथ ही एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. टीम ने आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली लिस्ट में अपना नाम शामिल किया है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 19, 2026, 10:14 PM IST

1.पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
1

आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पंजाब किंग्स ने पारी में 24 छक्के लगाए हैं. पीबीकेएस ने 262 रनों का टारगेट भी चेज किया था. 
 

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2.सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
2

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद ने 2024 में एक पारी में 22 सिक्स ठोके थे. 
 

3.सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स
3

आईपीएल 2024 में ही सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पारी में 22 छक्के जड़े थे. 
 

4.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पुणे वॉरियर्स

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पुणे वॉरियर्स
4

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ पारी में 21 छक्के ठोके थे. 
 

TRENDING NOW

    5.पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

    पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
    5

    लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स ने अपनी पारी में 21 छक्के ठोके हैं और लिस्ट में दूसरी बार अपना नाम शामिल कर लिया है. 
     

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