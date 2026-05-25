IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 25, 2026, 08:38 PM IST
1.गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस
गुजरात टाइटंस का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. जीटी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2023 में 233 रन बोर्ड पर लगा दिए थे.
2.मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस
मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 प्लेऑफ में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 228 रन बना डाले थे.
3.पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2014 प्लेऑफ में पंजाब किंग्स ने 226 रन बना डाले थे.
4.चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स
दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2012 प्लेऑफ में 222 रन बना दिए थे.
5.गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2023 प्लेऑफ में 214 रन बोर्ड पर लगा दिए थे.