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IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन

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IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मुकाबले 26 मई से 31 मई तक खेले जाएंगे. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास में किन टीमों ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया हुआ है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | May 25, 2026, 08:38 PM IST

1.गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस

गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस
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गुजरात टाइटंस का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. जीटी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2023 में 233 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. 
 

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2.मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस
2

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 प्लेऑफ में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 228 रन बना डाले थे. 
 

3.पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
3

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2014 प्लेऑफ में पंजाब किंग्स ने 226 रन बना डाले थे. 
 

4.चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स
4

दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2012 प्लेऑफ में 222 रन बना दिए थे. 
 

TRENDING NOW

5.गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
5

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2023 प्लेऑफ में 214 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. 
 

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