IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन

1 . गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस

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गुजरात टाइटंस का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. जीटी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2023 में 233 रन बोर्ड पर लगा दिए थे.

