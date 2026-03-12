IPL इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 10 टीमें, हैदराबाद नहीं इस टीम ने चेज किया था 262 रन

1 . सनराइजर्स हैदराबाद

1

सनराइजर्स हैदराबाद का नाम पहले पायदान पर है. टीम ने एक बार नहीं बल्कि 5 बार सबसे बड़ा स्कोर बनाया है. टीम ने आरसीबी के खिलाफ 2024 में 287 रन बनाए थे. इसके अलावा टीम ने राजस्थान के खिलाफ 286, दिल्ली के खिलाफ 278, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 और दिल्ली के खिलाफ 266 रनों का स्कोर बना चुकी है.

