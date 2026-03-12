IPL इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 10 टीमें, हैदराबाद नहीं इस टीम ने चेज किया था 262 रन

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 12, 2026, 04:53 PM IST
1.सनराइजर्स हैदराबाद
सनराइजर्स हैदराबाद का नाम पहले पायदान पर है. टीम ने एक बार नहीं बल्कि 5 बार सबसे बड़ा स्कोर बनाया है. टीम ने आरसीबी के खिलाफ 2024 में 287 रन बनाए थे. इसके अलावा टीम ने राजस्थान के खिलाफ 286, दिल्ली के खिलाफ 278, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 और दिल्ली के खिलाफ 266 रनों का स्कोर बना चुकी है.
2.कोलकाता नाइट राइडर्स
कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 272 रनों का स्कोर बना दिया था. इसके अलावा केकेआर ने 2024 में पंजाब के खिलाफ 261 रन बनाए थे. केकेआर ने ये कारनामा दो बार किया है.
3.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 266 रनों का स्कोर बनाया था. आरसीबी ये रिकॉर्ड 11 साल बाद टूटा था.
4.पंजाब किंग्स
पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 262 रन बनाए थे. पंजाब ने केकेआर के खिलाफ 262 रनों का टारगेट चेज किया था.
5.लखनऊ सुपर जायंट्स
लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2023 में 257 रन बोर्ड पर लगा दिए थे और एलएसजी की टीम लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.