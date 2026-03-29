IPL में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली 5 टीमें, एक बार 262 का स्कोर भी साबित हुआ बौना

4 . राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स

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किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच 2020 में मुकाबला खेला गया था, जिसमें राजस्थान ने 226 रनों का टारगेट चेज कर दिया था. इसके अलावा 2024 में राजस्थान ने केकेआर के खिलाफ 224 रनों का टारगेट चेज किया है.

