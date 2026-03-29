IPL में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली 5 टीमें, एक बार 262 का स्कोर भी साबित हुआ बौना

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 29, 2026, 08:11 PM IST
1.पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला गया था. केकेआर ने पहले खेलते हुए 261 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पंजाब ने 262 रन बनाकर इतिहास रच दिया था.
2.सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स
आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला गया था, जिसमें हैदराबाद ने 247 रनों का टारगेट चेज कर दिया था.
3.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
आईपीएल 2025 में बेंगलुरु और लखनऊ के बीच मैच खेला गया था, जिसमें लखनऊ ने 229 रन बनाए थे. लेकिन आरसीबी ने 18.4 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया था.
4.राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स
किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच 2020 में मुकाबला खेला गया था, जिसमें राजस्थान ने 226 रनों का टारगेट चेज कर दिया था. इसके अलावा 2024 में राजस्थान ने केकेआर के खिलाफ 224 रनों का टारगेट चेज किया है.
5.मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2021 में मुंबई इंडियंस ने 219 रनों का टारगेट लक्ष्य पूरा कर दिया था.