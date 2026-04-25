IPL के इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली टीमें, पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास

1 . पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

1

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने 265 रनों का टारगेट दिया था, जिसे पंजाब किंग्स ने 7 गेंद रहते यानी 18.5 ओवरों में ही चेज कर दिया है.

