IPL के इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली टीमें, पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 25, 2026, 08:43 PM IST
1.पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने 265 रनों का टारगेट दिया था, जिसे पंजाब किंग्स ने 7 गेंद रहते यानी 18.5 ओवरों में ही चेज कर दिया है.
2.पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल 2024 में 262 रनों की टारगेट पूरा किया था.
3.सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स
आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 246 रनों का लक्ष्य पूरा किया था.
4.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ के खिलाफ 228 रनों का टारगेट पूरा कर दिया था.
5.राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 में कोलकाता के खिलाफ 224 रनों का टारगेट चेज कर दिया था.