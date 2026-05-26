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IPL Playoffs के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमें, RCB की लिस्ट में हुई एंट्री

आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर 1 मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में आरसीबी ने पावरप्ले में 76 रन बना दिए. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल प्लेऑफ के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन किन टीमों ने बनाया है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | May 26, 2026, 08:55 PM IST

1.सीएसके बनाम पीबीकेएस 2014

सीएसके बनाम पीबीकेएस 2014
1

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल प्लेऑफ इतिहास के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. सीएसके ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 2014 में पावरप्ले में 100 रन बना दिए थे. 
 

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2.डेक्कन चार्जर्स बनाम डीसी

डेक्कन चार्जर्स बनाम डीसी
2

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल 2009 में प्लेऑफ मैच के पावरप्ले में 84 रन बना डाले थे. 
 

3.एमआई बनाम जीटी

एमआई बनाम जीटी
3

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2025 प्लेऑफ के पावरप्ले में 79 रन बना दिए थे. 
 

4.आरसीबी बनाम जीटी

आरसीबी बनाम जीटी
4

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ पावरप्ले में 76 रन बना डाले थे. 
 

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