IPL Playoffs के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमें, RCB की लिस्ट में हुई एंट्री

1 . सीएसके बनाम पीबीकेएस 2014

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चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल प्लेऑफ इतिहास के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. सीएसके ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 2014 में पावरप्ले में 100 रन बना दिए थे.

