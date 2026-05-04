सबसे ज्यादा PSL का खिताब जीतने वाली टीमें, इस बार बाबर आजम की टीम बनी चैंपियन

1 . इस्लामाबाद यूनाइटेड

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पाकिस्तान प्रीमियर लीग का आगाज साल 2016 में हुआ था. पीएसएल का पहला सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम किया था. उसके बाद इस्लामाबाद ने 2018 और 2024 में भी खिताब जीता था. टीम ने 3 पीएसएल टाइटल जीते हैं.

