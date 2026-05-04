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क्रिकेट

सबसे ज्यादा PSL का खिताब जीतने वाली टीमें, इस बार बाबर आजम की टीम बनी चैंपियन

पीएसएल का आगाज 2016 में हुआ था. वहीं पाकिस्तान प्रीमियर लीग के 11वें सीजन का खिताब बाबर आजम की पेशावर जाल्मी ने जीत लिया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि पीएसएल के इतिहास में किन टीमों ने सबसे ज्यादा खिताब जीते हैं. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | May 04, 2026, 05:42 PM IST

1.इस्लामाबाद यूनाइटेड

इस्लामाबाद यूनाइटेड
1

पाकिस्तान प्रीमियर लीग का आगाज साल 2016 में हुआ था. पीएसएल का पहला सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम किया था. उसके बाद इस्लामाबाद ने 2018 और 2024 में भी खिताब जीता था. टीम ने 3 पीएसएल टाइटल जीते हैं.  
 

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2.लाहौर कलंदर्स

लाहौर कलंदर्स
2

लाहौर कलंदर्स की टीम ने भी तीन बार पीएसएल के खिताब अपने नाम किए हैं. टीम ने 2022, 2023 और 2025 में ट्रॉफी जीती थी. 
 

3.पेशावर जाल्मी

पेशावर जाल्मी
3

पेशावर जाल्मी ने पीएसएल के इतिहास में दो खिताब अपने नाम किया था. जाल्मी ने 2017 और 2026 में खिताब जीता है.
 

4.क्वेटा ग्लैडिएटर्स

क्वेटा ग्लैडिएटर्स
4

पीएसएल 2019 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहली बार ट्रॉफी जीती थी. टीम ने अब तक सिर्फ एक बार टीम ने खिताब जीता है. 
 

TRENDING NOW

5.कराची किंग्स

कराची किंग्स
5

पाकिस्तान प्रीमियर लीग 2020 में कराची किंग्स ने खिताब अपने नाम किया था. 
 

6.मुल्तान सुल्तान्स

मुल्तान सुल्तान्स
6

मुल्तान सुल्तान्स ने पहली बार पीएसएल 2021 में खिताब जीता था. पाकिस्तान की इस लीग में अब तक 6 टीमों ने टाइटल जीती है. 
 

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