सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया

5 . वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम

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वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर है. वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों ही की पछाड़ा हुआ है. वेस्टइंडीज ने 1973 से अब तक 897 मुकाबले खेले हैं.

