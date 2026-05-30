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सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है. पाकिस्तान की टीम ने 1000 वनडे मैच पूरे कर लिए हैं. ऐसे में आज आपको बताएंगे कि अब तक किसने सबसे ज्यादा वनडे मैच खेले हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | May 30, 2026, 11:24 PM IST

1.भारतीय क्रिकेट टीम

भारतीय क्रिकेट टीम
1

भारतीय क्रिकेट टीम का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. टीम इंडिया ने 1974 से लेकर अब तक 1075 वनडे मुकाबले खेले हैं.
 

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2.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
2

ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का नाम लिस्ट में दूसरे पायदान पर है. ऑस्ट्रेलिया ने 1971 से लेकर अब तक 1020 वनडे मुकाबले खेले हैं. 
 

3.पाकिस्तान क्रिकेट टीम

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
3

पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 1973 से लेकर अब तक 1000 वनडे मुकाबले खेले हैं. वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक तीन ही टीमों ने 1000 का आंकड़ा पार किया है. 
 

4.श्रीलंका क्रिकेट टीम

श्रीलंका क्रिकेट टीम
4

श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने वनडे में 1975 से अब तक 943 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम ने 435 मुकाबले जीते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम
5

वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर है. वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों ही की पछाड़ा हुआ है. वेस्टइंडीज ने 1973 से अब तक 897 मुकाबले खेले हैं.  
 

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