कब जारी होगा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का एडमिट कार्ड? upsc.gov.in से ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

Immunity And Stress: मेंटल हेल्थ ही नहीं, इम्युनिटी के लिए भी खतरनाक है स्ट्रेस! ना करें इग्नोर

'असली काम अभी बाकी है...' टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पूर्व दिग्गज ने टीम इंडिया को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम

ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल

T20I में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले 10 कप्तान, देखें रोहित-धोनी और विराट में कौन है आगे

Photos

क्रिकेट

घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में 8 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने घर पर लगातार 10वीं टी20 सीरीज जीत ली है. लेकि आज हम आपको बताएंगे कि टी20 इंटरनेशनल में अब तक किन टीमों ने लगातार सबसे ज्यादा टी20 सीरीज जीती है.

मोहम्मद साबिर | Jan 26, 2026, 05:08 PM IST

1.भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक

भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक
1

टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. इस मैच के साथ भारत ने लगातार तीन मैच जीतकर जीत की हैट्रिक लगा दी है. हालांकि अभी बचे हुए दो मुकाबले खेले जाने हैं, लेकिन भारत ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है. 
 

2.भारतीय क्रिकेट टीम

भारतीय क्रिकेट टीम
2

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा टी20 सीरीज जीतने के मामले में टीम इंडिया का नाम पहले स्थान पर हैं. रोहित और सूर्या की कप्तानी में टीम अपने घर पर 2022 से 2026 जनवरी तक लगातार 10 सीरीज जीती है. 
 

3.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
3

ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2016 से 2018 तक लगातार 8 सीरीज अपने नाम की है. 
 

4.भारतीय टीम

भारतीय टीम
4

इस लिस्ट में टीम इंडिया का नाम दो बार है. विराट और रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने अपने घर पर 2019 से 2022 तक लगातार 7 सीरीज जीती थी. 
 

5.पाकिस्तान क्रिकेट टीम

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
5

पाकिस्तान का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. टीम ने 2008 से 2010 तक अलग-अलग कप्तानी में लगातार 5 टी20 सीरीज जीती हुई है. 
 

