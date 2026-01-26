घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 26, 2026, 05:08 PM IST
1.भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक
टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. इस मैच के साथ भारत ने लगातार तीन मैच जीतकर जीत की हैट्रिक लगा दी है. हालांकि अभी बचे हुए दो मुकाबले खेले जाने हैं, लेकिन भारत ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है.
2.भारतीय क्रिकेट टीम
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा टी20 सीरीज जीतने के मामले में टीम इंडिया का नाम पहले स्थान पर हैं. रोहित और सूर्या की कप्तानी में टीम अपने घर पर 2022 से 2026 जनवरी तक लगातार 10 सीरीज जीती है.
3.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2016 से 2018 तक लगातार 8 सीरीज अपने नाम की है.
4.भारतीय टीम
इस लिस्ट में टीम इंडिया का नाम दो बार है. विराट और रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने अपने घर पर 2019 से 2022 तक लगातार 7 सीरीज जीती थी.
5.पाकिस्तान क्रिकेट टीम
पाकिस्तान का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. टीम ने 2008 से 2010 तक अलग-अलग कप्तानी में लगातार 5 टी20 सीरीज जीती हुई है.