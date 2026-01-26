घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम

1 . भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक

1

टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. इस मैच के साथ भारत ने लगातार तीन मैच जीतकर जीत की हैट्रिक लगा दी है. हालांकि अभी बचे हुए दो मुकाबले खेले जाने हैं, लेकिन भारत ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है.

