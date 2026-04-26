IPL इतिहास में सबसे छोटा टोटल डिफेंट करने वाली टीमें, इस टीम ने 111 रनों के लक्ष्य का किया था बचाव

आईपीएल में बीते कुछ सालों में खूब रन बनते हुए देखे गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आईपीएल में ऐसी भी कई टीमों हैं, जिन्होंने काफी छोटे स्कोर भी भी डिफेंड किया है. आइए जानते हैं कि कौन सी 5 टीमें हैं, जो सबसे छोटा टोटल बचाने में कामयाब रही हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 26, 2026, 06:25 PM IST

1.पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

आईपीएल में सबसे छोटा टारगेट डिफेंड करने का कारनामा पंजाब किंग्स के पास है. 2025 में पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 111 रनों को डिफेंड किया था. 
 

2.चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स

आईपीएल 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 116 रनों का बचाव किया था. 
 

3.सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस

आईपीएल 2018 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद ने 118 रनों के टारगेट को सेव किया था.
 

4.पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस

आईपीएल 2009 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ पंजाब किंग्स ने 119 रनों का बचाव किया था. 
 

5.सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पुणे वॉरियर्स

आईपीएल 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 119 रन बचा लिए थे. 
 

