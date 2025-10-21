ODI में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली 10 टीमें, एक ने 342 रनों से जीता था मैच

'उनका योगदान खत्म...' वर्ल्ड कप 2027 से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने रोहित शर्मा-विराट कोहली को लेकर ठोका बड़ा दावा
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 21, 2025, 04:08 PM IST
1.भारत बनाम श्रीलंका (2023)
भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराया था. तब भारतीय टीम ने 391 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका 74 रनों पर ही सिमट गई थी.
2.ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स (2023)
ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 2023 में 309 रनों से मुकाबला हरा दिया था. कंगारुओं ने 399 रन बनाए थे, जिसके जवाब में नीदरलैंड्स को 89 रन ढेर कर दिया था.
3.जिम्बाब्वे बनाम यूएसए (2023)
जिम्बाब्वे ने यूएसए के खिलाफ 304 रनों से जीत हासिल की थी. टीम ने 409 रन बनाए थे और यूएसए को 104 रनों पर रोक दिया.
4.भारत बनाम श्रीलंका ( 2023)
भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 302 रनों से जीत हासिल की थी. तब भारत ने 358 रन बनाए थे और श्रीलंका को 52 रनों पर ढेर कर दिया था. भारत का नाम टॉप-5 में दूसरी बार है.
5.न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड (2008)
न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को साल 2008 में 290 रनों से जीत हासिल की थी. तब कीवी टीम ने 403 रन बनाए थे, लेकिन आयरलैंड 112 रनों पर ही समेट दिया.
6.ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका (2025)
ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 276 रनों से करारी शिकस्त दी थी. तब कंगारुओं ने 432 रन बनाए थे और अफ्रीका को 155 रनों पर रोक दिया था.
7.ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान (2015)
ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 418 रनों से हराया था. तब ऑस्ट्रेलिया ने 418 रन बनाए थे और अफगान टीम को 142 रनों पर रोक दिया था.
8.साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे (2010)
साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 272 रनों से हरा दिया था. तब अफ्रीका ने 400 रन बनाए थे और जिम्बाब्वे को 127 रनों पर रोक दिया था.
9.साउथ अफ्रीका बनाम श्रीलंका (2012)
साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 258 रनों से करारी शिकस्त दी थी. जब अफ्रीका ने 302 रन बनाए थे और श्रीलंका को 44 रनों से समेट दिया था.