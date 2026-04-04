IPL में 100 से ज्यादा मुकाबले जीतने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में MI-CSK या RCB किसका दबदबा

2 . चेन्नई सुपर किंग्स

2

चेन्नई सुपर किंग्स ने बी 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है. सीएसके ने आईपीएल इतिहास में 255 मैच खेले हैं, जिसमें 142 बार जीत दर्ज की है.

