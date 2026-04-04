IPL में 100 से ज्यादा मुकाबले जीतने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में MI-CSK या RCB किसका दबदबा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 04, 2026, 07:49 PM IST
1.मुंबई इंडियंस
5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. टीम ने 277 मैचों में 152 मुकाबले अपने नाम किए हैं.
2.चेन्नई सुपर किंग्स
चेन्नई सुपर किंग्स ने बी 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है. सीएसके ने आईपीएल इतिहास में 255 मैच खेले हैं, जिसमें 142 बार जीत दर्ज की है.
3.कोलकाता नाइट राइडर्स
कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल में तीन बार खिताब अपने नाम किया है. टीम ने अब तक 267 मैच खेले हैं, जिसमें 135 बार जीत मिली है.
4.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
आरसीबी ने आईपीएल में अब तक सिर्फ एक बार खिताब जीता है. टीम ने अब तक 272 मैच खेले हैं, जिसमें 133 मैच जीते हैं.
5.पंजाब किंग्स
पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास में अब तक 265 मैच खेले हैं और केवल 121 मैच ही जीते हैं.