T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

1 . टी20 वर्ल्ड कप 2007

भारतीय टीम ने साल 2007 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही संस्करण में सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया था. एमएस धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था. इस मुकाबले में युवराज सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 70 रनों की दमदार पारी खेली थी. वहीं धोनी ने 18 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नाबाद 36 रन बनाए थे. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 188 रन लगाए थे. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 विकेट गंवाकर 173 रन ही बना सकी थी. वहीं गेंदबाजी में इरफान पठान और जोगिंदर शर्मा ने दो-दो विकेट निकाले थे.

