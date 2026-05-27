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Vaibhav Suryavanshi ने IPL 2026 एलिमिनेटर में बना डाले 6 महारिकॉर्ड, देखें रिकॉर्ड्स

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एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड

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Vaibhav Suryavanshi ने IPL 2026 एलिमिनेटर में बना डाले 6 महारिकॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान रॉयल के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रन जड़ दिए. इस तूफानी पारी के साथ वैभव ने 6 महारिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. आइए जानते हैं कि वैभव ने कौनसे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

मोहम्मद साबिर | May 27, 2026, 10:38 PM IST

1.एक आईपीएल सीज़न में किसी अनकैप्ड बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन

एक आईपीएल सीज़न में किसी अनकैप्ड बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन
1

680 - वैभव सूर्यवंशी (आरआर, 2026)*
625 - यशस्वी जयसवाल (आरआर, 2023)
616 - शॉन मार्श (पीबीकेएस, 2008)
573 - रियान पराग (आरआर, 2024)
549 - प्रभसिमरन सिंह (पीबीकेएस, 2025)
 

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2.एक आईपीएल पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय

एक आईपीएल पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय
2

12 - वी सूर्यवंशी (आरआर) बनाम एसआरएच, 2026
12 - वी सूर्यवंशी (आरआर) बनाम एसआरएच, 2026 ईएलएम
11 - मुरली विजय (सीएसके) बनाम आरआर, 2010
11 - वी सूर्यवंशी (आरआर) बनाम जीटी, 2025

3.आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ़ में एक पारी में सर्वाधिक छक्के

आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ़ में एक पारी में सर्वाधिक छक्के
3

12* - वी सूर्यवंशी बनाम एसआरएच, जयपुर, 2026*
10 - एस गिल बनाम एमआई, अहमदाबाद, 2023
9 - आर पाटीदार बनाम जीटी, धर्मशाला, 2026

4.आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10+ छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10+ छक्के लगाने वाले खिलाड़ी
4

4 - क्रिस गेल
4 - वैभव सूर्यवंशी*
2- अभिषेक शर्मा
2 - फिन एलन

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5.आईपीएल प्लेऑफ़ में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी

आईपीएल प्लेऑफ़ में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी
5

16 - एस रैना बनाम पीबीकेएस, वानखेड़े, 2014
16 - वी सूर्यवंशी बनाम एसआरएच, मुल्लांपुर, 2026*
17 - ए गिलक्रिस्ट बनाम डीसी, सेंचुरियन, 2009
20 - एमएस धोनी बनाम एमआई, बेंगलुरु, 2012
21 - ड्वेन स्मिथ बनाम सीएसके, दिल्ली, 2013
21 - वी सहवाग बनाम सीएसके, वानखेड़े, 2014
21 - आर पाटीदार बनाम जीटी, धर्मशाला, 2026
 

6.एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के

एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के
6

61* - वैभव सूर्यवंशी (2026)
59 - क्रिस गेल (2012)
52 - आंद्रे रसेल (2019)
51 - क्रिस गेल (2013)
45 - जोस बटलर (2022)
 

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