Vaibhav Suryavanshi ने IPL 2026 एलिमिनेटर में बना डाले 6 महारिकॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट

5 . आईपीएल प्लेऑफ़ में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी

5

16 - एस रैना बनाम पीबीकेएस, वानखेड़े, 2014

16 - वी सूर्यवंशी बनाम एसआरएच, मुल्लांपुर, 2026*

17 - ए गिलक्रिस्ट बनाम डीसी, सेंचुरियन, 2009

20 - एमएस धोनी बनाम एमआई, बेंगलुरु, 2012

21 - ड्वेन स्मिथ बनाम सीएसके, दिल्ली, 2013

21 - वी सहवाग बनाम सीएसके, वानखेड़े, 2014

21 - आर पाटीदार बनाम जीटी, धर्मशाला, 2026

