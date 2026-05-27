Vaibhav Suryavanshi ने IPL 2026 एलिमिनेटर में बना डाले 6 महारिकॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 27, 2026, 10:38 PM IST
1.एक आईपीएल सीज़न में किसी अनकैप्ड बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन
680 - वैभव सूर्यवंशी (आरआर, 2026)*
625 - यशस्वी जयसवाल (आरआर, 2023)
616 - शॉन मार्श (पीबीकेएस, 2008)
573 - रियान पराग (आरआर, 2024)
549 - प्रभसिमरन सिंह (पीबीकेएस, 2025)
2.एक आईपीएल पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय
12 - वी सूर्यवंशी (आरआर) बनाम एसआरएच, 2026
12 - वी सूर्यवंशी (आरआर) बनाम एसआरएच, 2026 ईएलएम
11 - मुरली विजय (सीएसके) बनाम आरआर, 2010
11 - वी सूर्यवंशी (आरआर) बनाम जीटी, 2025
3.आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ़ में एक पारी में सर्वाधिक छक्के
12* - वी सूर्यवंशी बनाम एसआरएच, जयपुर, 2026*
10 - एस गिल बनाम एमआई, अहमदाबाद, 2023
9 - आर पाटीदार बनाम जीटी, धर्मशाला, 2026
4.आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10+ छक्के लगाने वाले खिलाड़ी
4 - क्रिस गेल
4 - वैभव सूर्यवंशी*
2- अभिषेक शर्मा
2 - फिन एलन
5.आईपीएल प्लेऑफ़ में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी
16 - एस रैना बनाम पीबीकेएस, वानखेड़े, 2014
16 - वी सूर्यवंशी बनाम एसआरएच, मुल्लांपुर, 2026*
17 - ए गिलक्रिस्ट बनाम डीसी, सेंचुरियन, 2009
20 - एमएस धोनी बनाम एमआई, बेंगलुरु, 2012
21 - ड्वेन स्मिथ बनाम सीएसके, दिल्ली, 2013
21 - वी सहवाग बनाम सीएसके, वानखेड़े, 2014
21 - आर पाटीदार बनाम जीटी, धर्मशाला, 2026
6.एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के
61* - वैभव सूर्यवंशी (2026)
59 - क्रिस गेल (2012)
52 - आंद्रे रसेल (2019)
51 - क्रिस गेल (2013)
45 - जोस बटलर (2022)