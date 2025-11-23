Smriti Mandhana Wedding: आज शादी के बंधन में बंधेंगी स्मृति मंधाना, यहां देखें मेहंदी से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की खूबसूरत तस्वीरें

5 . 6 साल पहले मिले थे मंधाना-पलाश

स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की मुलाकात साल 2019 में हुई थी. मुंबई में एक दोस्त के जरिए दोनों मिले थे. फिर दोनों के बीच दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों ने अपने रिलेशनशिप हो चुपचाप आगे बढ़ाया. करीब 5 साल बाद यानी 2024 में दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में फैंस को बताया. 6 साल लंबे इंतेजार के बाद अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.

