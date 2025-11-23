FacebookTwitterYoutubeInstagram
धमाके वाली कार का नया वीडियो

क्रिकेट

Smriti Mandhana Wedding: आज शादी के बंधन में बंधेंगी स्मृति मंधाना, यहां देखें मेहंदी से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की खूबसूरत तस्वीरें

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना आज यानी 23 नवंबर 2025 को शादी के बंधन में बंध जाएंगी. मंधाना मशहूर म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछाल संग शादी रचा रही हैं. शादी से पहले पलाश और मंधाना ने खूब मजे किए हैं. आप यहां मेहंदी से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की खूबसूरत तस्वीरे देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 23, 2025, 01:10 PM IST

1.आज होगी मंधाना की शादी

आज होगी मंधाना की शादी
1

स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी आज रविवार 23 नवंबर को होगी. इस शादी में कई बड़े चेहरे भी नजर आएंगे. इस शादी से पहले पलाश और मंधाना ने सारे फंक्शन में खूब मजे किए हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. 
 

2.संगीत सेरेमनी में क्रिकेटर्स ने मचाया धमाल

संगीत सेरेमनी में क्रिकेटर्स ने मचाया धमाल
2

स्मृति मंधाना अपने साथी क्रिकेटर्स के साथ संगीत सेरेमनी पर पहुंची थी, जहां उन्होंने खूब धमाल मचाया है. शादी के फंक्शन में लड़की वाले और लड़के वाले दो टीम भी बनी. स्मृति मंधाना ने अपनी साथियों के साथ खूब मजे किए हैं और उनकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. 
 

3.मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें भी हुई वायरल

मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें भी हुई वायरल
3

मंधाना की शादी से पहले मेहंदी सेरेमनी का फंक्शन हो चुका है. मंधाना ने अपने दोनों हाथों पर खूबसूरत मेहंदी लगवाई है, जो फैंस को भी खूब पसंद आ रही है और उनकी फोटो भी इंटरनेट पर फैल गई है. 
 

4.हल्दी सेरेमनी में भी दिखें साथी क्रिकेटर्स

हल्दी सेरेमनी में भी दिखें साथी क्रिकेटर्स
4

हल्दी सेरेमनी में स्मृति मंधाना पीले कलर की कुर्ती में नजर आई हैं. इतना ही नहीं उनके साथी क्रिकेटर्स जेमिमा रोड्रिग्स, प्रियंका पाटिल समेत अन्य क्रिकेटर्स भी पीले कलर में नजर आए हैं. 
 

5.6 साल पहले मिले थे मंधाना-पलाश

6 साल पहले मिले थे मंधाना-पलाश
5

स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की मुलाकात साल 2019 में हुई थी. मुंबई में एक दोस्त के जरिए दोनों मिले थे. फिर दोनों के बीच दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों ने अपने रिलेशनशिप हो चुपचाप आगे बढ़ाया. करीब 5 साल बाद यानी 2024 में दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में फैंस को बताया. 6 साल लंबे इंतेजार के बाद अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. 
 

