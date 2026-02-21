FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

Shikhar Dhawan Marriage: क्रिकेटर शिखर धवन ने रचाई दूसरी शादी, जानें कौन हैं 'गब्बर' की दुल्हनिया सोफी शाइन

Shikhar Dhawan-Sophie Shine Marriage Photos: शिखर धवन ने पहली शादी साल 2012 में बॉक्सर आयशा मुखर्जी से की थी. 2023 में दोनों का तलाक हो गया था. अब आयरलैंड की सोफी शाइन को अपनी दुल्हनिया बनाया है.

रईश खान | Feb 21, 2026, 07:59 PM IST

1.40 की उम्र में शिखर धवन ने रचाई दूसरी शादी

40 की उम्र में शिखर धवन ने रचाई दूसरी शादी
1

टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन ने दूसरी शादी रचा ली है. वह अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन (Sophie Shine) के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं. गब्बर के नाम से मशहूर 40 वर्षीय शिखर धवन पिछले 2 साल से सोफी साइन को डेट कर रहे थे.
 

2.शादी के जोड़े में खूबसूरत लग रहा था कपल

शादी के जोड़े में खूबसूरत लग रहा था कपल
2

शिखर और सोफी की शादी की खूबसूरत कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें गब्बर सफेद शेरवानी और उनकी दुल्हनियां ने प्रिंट के लंहगे में नजर आ रही हैं.
 

3.युजवेंद्र चहल ने किया पोस्ट

युजवेंद्र चहल ने किया पोस्ट
3

इससे पहले कपल की संगीत और मेंहदी की तस्वीरे सामने आई थीं. टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने धवन-सोफी की शादी की तस्वीर और एक वीडियो शेयर किया.
 

4.चहल ने शादी में जमकर किया डांस

चहल ने शादी में जमकर किया डांस
4

चहल ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'मेरे यार की शादी है'. वीडियो में युजवेंद्र चहल कुछ मेहमानों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. 
 

5.शिखर धवन की पहली पत्नी

शिखर धवन की पहली पत्नी
5

शिखर धवन की पहली शादी साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया की बॉक्सर आयशा मुखर्जी से हुई थी. 2023 में दोनों का तलाक हो गया था. इसके बाद उनका अफेयर आयरलैंड की सोफी शाइन के साथ शुरू हो गया.
 

6.2 साल बाद रिश्ते को किया कंफर्म

2 साल बाद रिश्ते को किया कंफर्म
6

शिखर धवन 2024 से ही सोफी को डेट कर रहे थे. दोनों ने अपना रिश्ता 2025 में कंफर्म किया था. लेकिन अब 2026 में इस रिश्ते को उन्होंने नया नाम दे दिया है.
 

7.कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई नवेली दुल्हन?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई नवेली दुल्हन?
7

सोफी शाइन पेशे से एक प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं. उन्होंने लाइमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद कैसलरॉय कॉलेज से मार्केटिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की. सोफी ने अबू धाबी की एक दिग्गज कंपनी में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के पद पर जॉब भी की थी.
 

8.सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव
8

सोफी शाइन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके लगभग 4 लाख के फोलोअर्स हैं. वह अपने फैंस के लिए लगभग आए दिन तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं.
 

