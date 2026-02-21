Shikhar Dhawan Marriage: क्रिकेटर शिखर धवन ने रचाई दूसरी शादी, जानें कौन हैं 'गब्बर' की दुल्हनिया सोफी शाइन

1 . 40 की उम्र में शिखर धवन ने रचाई दूसरी शादी

टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन ने दूसरी शादी रचा ली है. वह अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन (Sophie Shine) के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं. गब्बर के नाम से मशहूर 40 वर्षीय शिखर धवन पिछले 2 साल से सोफी साइन को डेट कर रहे थे.

