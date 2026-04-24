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सचिन को सरकार से मिलती हैं ऐसी सुविधाएं, आसपास भी नहीं दुनिया का कोई भी खिलाड़ी!

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सचिन को सरकार से मिलती हैं ऐसी सुविधाएं, आसपास भी नहीं दुनिया का कोई भी खिलाड़ी!

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का आज (24 अप्रैल) अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं. सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था. सचिन ने भारतीय क्रिकेट के लिए अहम योगदान दिया है. आज हम आपको बताएंगे कि 'क्रिकेट के भगवान' को सरकार से कौनसी सुविधाएं मिलती हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 24, 2026, 08:28 PM IST

1.सचिन का 53वां जन्मदिन

सचिन का 53वां जन्मदिन
1

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का आज (24 अप्रैल) अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं. सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था. सचिन को भारत सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, जो दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को शायद ही मिलती हों.
 

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2.2014 में भारत रत्न से हुए सम्मानित

2014 में भारत रत्न से हुए सम्मानित
2

सचिन तेंदुलकर को 4 फरवरी 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था. तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान प्रदान किया था.
 

3.भारत के पहले खिलाड़ी

भारत के पहले खिलाड़ी
3

सचिन तेंदुलकर किसी भी क्षेत्र में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया है. सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ-साथ सचिन को ताउम्र ऐसी कई सुविधाएं मिलेंगी, जो शायद ही दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को मिलती हों.
 

4.कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा

कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा
4

सचिन को कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा (VVIP) मिला हुआ है. वह एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव क्लास में जीवन भर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं.
 

TRENDING NOW

5.पूरे देश में माना जाएगा विशेष अतिथि

पूरे देश में माना जाएगा विशेष अतिथि
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सचिन पूरे देश में जहां कहीं भी यात्रा करेंगे, उन्हें विशेष अतिथि माना जाता है. राज्य सरकार उनकी सुरक्षा और आवास की व्यवस्था करती है.
 

6.मिलता है डिप्लोमैटिक पासपोर्ट

मिलता है डिप्लोमैटिक पासपोर्ट
6

भारत रत्न पुरस्कार के विजेता डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के हकदार होते हैं. डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती और इमिग्रेशन की प्रक्रिया भी बाकी की तुलना में जल्दी हो जाती है.
 

7.नेशनल डे सेरेमनी में इनवाइट

नेशनल डे सेरेमनी में इनवाइट
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भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों को बड़े नेशनल सेरेमनी और स्टेट फंक्शन में बुलाया जाता है, जिनमें रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे इवेंट भी शामिल है.
 

8.पार्लियामेंट सेशन में भी हो सकते हैं शामिल

पार्लियामेंट सेशन में भी हो सकते हैं शामिल
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भारत रत्न सम्मान पाने वाले हाउस के मेंबर नहीं होते, लेकिन उन्हें कभी-कभी पार्लियामेंट के जरूरी सेशन या खास इवेंट में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया जाता है.
 

9.सचिन जैसा कोई नहीं!

सचिन जैसा कोई नहीं!
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दुनिया भर के कई देश खिलाड़ियों को अलग-अलग सम्मान देते हैं लेकिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न बनने पर जो सुविधाएं मिलती हैं वो दुनिया के किसी भी देश के किसी खिलाड़ियों को शायद ही मिलती है.
 

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