सचिन को सरकार से मिलती हैं ऐसी सुविधाएं, आसपास भी नहीं दुनिया का कोई भी खिलाड़ी!

1 . सचिन का 53वां जन्मदिन

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मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का आज (24 अप्रैल) अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं. सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था. सचिन को भारत सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, जो दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को शायद ही मिलती हों.

