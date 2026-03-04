T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, फिन एलन ने 33 गेंदों में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

2 . क्रिस गेल

क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दो बार ऐसा किया. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में 47 गेंदों में और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2016 में 50 गेंदों में शतक ठोका था. गेल इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दो शतक लगाया है.

