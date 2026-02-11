T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार खेला गया है सुपर ओवर? जानिए किन टीमों का टूटा दिल

5 . साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान

साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर ओवर खेला गया था. सुपर ओवर में 17 रन अफगानिस्तान ने बनाए, लेकिन इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने भी 17 रन बनाकर सुपर ओवर भी टाई कर दिया. उसके बाद दूसरा सुपर ओवर खेला गया, जिसमें अफ्रीका ने 23 रन बना डाले. वहीं अफगानिस्तान 19 रन ही बना सकी. इस बार अफगानिस्तान का दिल टूट गया था. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार डबल सुपर ओवर खेले गए हैं.

