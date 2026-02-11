T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार खेला गया है सुपर ओवर? जानिए किन टीमों का टूटा दिल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 11, 2026, 11:02 PM IST
1.श्रीलंका और न्यूजीलैंड
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2012 में पहली बार श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच सुपर ओवर खेला गया था. इस दौरान श्रीलंका ने सुपर ओवर में 13 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 7 रनों पर रोक दिया. कीवी टीम का दिल टूट गया था.
2.वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड
टी20 वर्ल्ड कप 2012 में ही न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैच खेला गया था, जो टाई होने के बाद सुपर ओवर में नतीजा निकला था. इस सुपर ओवर में कीवी टीम ने 17 रन बनाए थे, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम ने इसे चेज कर दिया था. दूसरा बार भी कीवी टीम का दिल टूटा था.
3.ओमान बनाम नामीबिया
करीब 12 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सुपर ओवर हुआ था. 2012 के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर ओवर ओमान और नामीबिया के बीच हुआ था, जिसमें नामीबिया ने 21 रन बनाए और ओमान को 10 रन पर रोक दिया
4.पाकिस्तान बनाम यूएसए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और यूएसए के खिलाफ इतिहास का चौथा सुपर ओवर खेला गया था. इस दौरान यूएसए ने 18 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 13 रन बना सकी. इस सुपर ओवर में पाकिस्तान का दिल टूटा था.
5.साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान
साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर ओवर खेला गया था. सुपर ओवर में 17 रन अफगानिस्तान ने बनाए, लेकिन इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने भी 17 रन बनाकर सुपर ओवर भी टाई कर दिया. उसके बाद दूसरा सुपर ओवर खेला गया, जिसमें अफ्रीका ने 23 रन बना डाले. वहीं अफगानिस्तान 19 रन ही बना सकी. इस बार अफगानिस्तान का दिल टूट गया था. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार डबल सुपर ओवर खेले गए हैं.