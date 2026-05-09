IPL में सबसे ज्यादा बार शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, गिल-सुदर्शन ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 09, 2026, 08:34 PM IST
1.डेविड वॉर्नर और शिखर धवन
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए डेविड वॉर्नर और शिखर धवन ने सबसे ज्यादा बार शतकीय ओपनिंग साझेदारी की है. दोनों ने मिलकर 6 बार ये कारनामा किया है.
2.अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने आईपीएल में अब तक 6 बार ओपनिंग पार्टनरशिप की है.
3.शुभमन गिल और साई सुदर्शन
गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने आईपीएल में अब तक 6 बार शतकीय ओपनिंग साझेदारी निभाई है.
4.डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो ने आईपीएल में कुल 5 बार ये कारनामा किया है.
5.फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने कुल 5 बार शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप की है.