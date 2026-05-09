FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
10 May Aaj ka Rashifal: आज किस राशि पर होगी धनवर्षा और किसे रहना होगा सतर्क, यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

आज किस राशि पर होगी धनवर्षा और किसे रहना होगा सतर्क, यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

अल्कलाइन वॉटर के नाम पर कहीं आप तो नहीं पी रहे ‘काला जहर’? FSSAI की रेड में बड़ा खुलासा 

अल्कलाइन वॉटर के नाम पर कहीं आप तो नहीं पी रहे ‘काला जहर’? FSSAI की रेड में बड़ा खुलासा

कल शपथ लेंगे TVK चीफ थलापति विजय, जुटाया बहुमत का आंकड़ा, 121 MLA के समर्थन का राज्यपाल को दिया लेटर

कल शपथ लेंगे TVK चीफ थलापति विजय, जुटाया बहुमत का आंकड़ा, 121 MLA के समर्थन का राज्यपाल को दिया लेटर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Mother's Day Wishes: मदर्स डे पर मां को भेजें ये दिल छूने वाली विशेज, एहसास पढ़ खुशी से नम हो जाएंगी मम्मी की आंखें 

मदर्स डे पर मां को भेजें ये दिल छूने वाली विशेज, एहसास पढ़ खुशी से नम हो जाएंगी मम्मी की आंखें

IPL में सबसे ज्यादा बार शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, गिल-सुदर्शन ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

IPL में सबसे ज्यादा बार शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, गिल-सुदर्शन ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले दिग्गज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो पेसर्स का नाम

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले दिग्गज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो पेसर्स का नाम

HomePhotos

क्रिकेट

IPL में सबसे ज्यादा बार शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, गिल-सुदर्शन ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर राजस्थान के खिलाफ शतकीय ओपनिंग साझेदारी निभाई है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल के इतिहास में किन जोड़ियों ने सबसे ज्यादा बार शतकीय ओपनिंग साझेदारी की है.

मोहम्मद साबिर | May 09, 2026, 08:34 PM IST

1.डेविड वॉर्नर और शिखर धवन

डेविड वॉर्नर और शिखर धवन
1

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए डेविड वॉर्नर और शिखर धवन ने सबसे ज्यादा बार शतकीय ओपनिंग साझेदारी की है. दोनों ने मिलकर 6 बार ये कारनामा किया है. 
 

Advertisement

2.अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड

अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड
2

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने आईपीएल में अब तक 6 बार ओपनिंग पार्टनरशिप की है. 
 

3.शुभमन गिल और साई सुदर्शन

शुभमन गिल और साई सुदर्शन
3

गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने आईपीएल में अब तक 6 बार शतकीय ओपनिंग साझेदारी निभाई है. 
 

4.डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो

डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो
4

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो ने आईपीएल में कुल 5 बार ये कारनामा किया है. 
 

TRENDING NOW

5.फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली

फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली
5

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने कुल 5 बार शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप की है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mother's Day Wishes: मदर्स डे पर मां को भेजें ये दिल छूने वाली विशेज, एहसास पढ़ खुशी से नम हो जाएंगी मम्मी की आंखें 
मदर्स डे पर मां को भेजें ये दिल छूने वाली विशेज, एहसास पढ़ खुशी से नम हो जाएंगी मम्मी की आंखें
IPL में सबसे ज्यादा बार शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, गिल-सुदर्शन ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
IPL में सबसे ज्यादा बार शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, गिल-सुदर्शन ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले दिग्गज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो पेसर्स का नाम
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले दिग्गज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो पेसर्स का नाम
Numerology: बहस में हमेशा भारी पड़ते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग,  Logic और Ego दोनों में होते हैं तेज  
Numerology: बहस में हमेशा भारी पड़ते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, Logic और Ego दोनों में होते हैं तेज
टैक्स देने में भी नंबर-1 निकले MS Dhoni, बिहार-झारखंड से वसूले गए 20000 करोड़
टैक्स देने में भी नंबर-1 निकले MS Dhoni, बिहार-झारखंड से वसूले गए 20000 करोड़
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: जख्मों पर नमक छिड़कने वाले होते हैं ये मूलांक, हंसते-हंसते दिल पर वार कर जाते हैं
जख्मों पर नमक छिड़कने वाले होते हैं ये मूलांक, हंसते-हंसते दिल पर वार कर जाते हैं
Numerology: आंख में धूल झोंकने में माहिर होते हैं ये 2 मूलांक, भरोसा जीतकर रिश्तों में घोलते हैं जहर और जिंदगी बना देते हैं नर्क
आंख में धूल झोंकने में माहिर होते हैं ये 2 मूलांक, भरोसा जीतकर रिश्तों में घोलते हैं जहर और जिंदगी बना देते हैं नर्क
Today Horoscope 8 May: कन्या और वृश्चिक वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मूलांक से जानें आपकी वो आदत, जो दूसरे लोगों को कर देती है आपसे दूर, बढ़ने लगती है Irritation
मूलांक से जानें आपकी वो आदत, जो दूसरे लोगों को कर देती है आपसे दूर, बढ़ने लगती है Irritation
Adhik Maas 2026: इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम
इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम
MORE
Advertisement