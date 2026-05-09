IPL में सबसे ज्यादा बार शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, गिल-सुदर्शन ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

1 . डेविड वॉर्नर और शिखर धवन

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सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए डेविड वॉर्नर और शिखर धवन ने सबसे ज्यादा बार शतकीय ओपनिंग साझेदारी की है. दोनों ने मिलकर 6 बार ये कारनामा किया है.

