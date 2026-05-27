कितनी बार IPL Final में पहुंची है RCB? कैसा है खिताबी मैच में टीम का रिकॉर्ड, जानें कब कौन था कप्तान

4 . आईपीएल 2025

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आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला खेला गया था. आरसीबी ने इस मैच में 190 रन बनाए थे. इसके जवाब में पंजाब किंग्स 184 रन ही बना सकी. आरसीबी ने 6 रनों से मुकाबला जीता और 18 साल में पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की थी. रजत पाटीदार ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान भी बने.

