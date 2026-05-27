कितनी बार IPL Final में पहुंची है RCB? कैसा है खिताबी मैच में टीम का रिकॉर्ड, जानें कब कौन था कप्तान

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 27, 2026, 06:15 PM IST
1.आईपीएल 2009 फाइनल
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के दूसरे सीजन में ही फाइनल में जगह बना ली थी. आरसीबी और डेक्कन चार्जर्स के बीच खेला गया था, जिसमें आरसीबी को 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. तब आरसीबी के कप्तान अनिल कुबंले थे.
2.आपीएल 2011
आरसीबी और सीएसके के बीच आईपीएल 2011 का फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसे सीएसके ने 58 रनों से अपने नाम कर लिया था. इस दौरान आरसीबी के कप्तान डेनियन विटोरी थी.
3.आईपीएल 2016
आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2016 का फाइनल मुकाबला खेला गया था. विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी को इस बार 8 रनों से हार का सामना करना था. 2016 तक आरसीबी तीन बार फाइनल में गई और तीनों बार हारी थी.
4.आईपीएल 2025
आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला खेला गया था. आरसीबी ने इस मैच में 190 रन बनाए थे. इसके जवाब में पंजाब किंग्स 184 रन ही बना सकी. आरसीबी ने 6 रनों से मुकाबला जीता और 18 साल में पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की थी. रजत पाटीदार ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान भी बने.
5.आईपीएल 2026
आईपीएल 2026 में आरसीबी की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है. रजत पाटीदार इकलौते कप्तान हैं, जिन्होंने आरसीबी को दो बार फाइनल में पहुंचाया है. आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में जीटी को 92 रनों से हराकर अपनी जगह पक्की की है. अब दूसरी फाइनलिस्ट टीम का इंतजार किया जा रहा है.