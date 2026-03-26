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RCB vs SRH मैच में बने इन 5 महारिकॉर्ड का टूटना असंभव, आंकड़े देख खुली रह जाएंगी आंखें

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RCB vs SRH मैच में बने इन 5 महारिकॉर्ड का टूटना असंभव, आंकड़े देख खुली रह जाएंगी आंखे

आईपीएल 2026 की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले से होगी. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आरसीबी और एसआरएच मैच में बने इन 5 महारिकॉर्ड का टूटना काफी मुश्किल होगा. 

मोहम्मद साबिर | Mar 26, 2026, 06:46 PM IST

1.आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
1

आरसीबी और एसआरएच मैच में ही आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बना था. हैदराबाद ने 20 ओवरों में 287 रन बना दिए थे. इसके साथ ही आरसीब का 263 रनों का 11 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा था. 
 

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2.एक T20 मैच में सबसे ज्यादा रन

एक T20 मैच में सबसे ज्यादा रन
2

बेंगलुरु और हैदराबाद मैच में सबसे ज्यादा कुल रन भी बने थे. हैदराबाद ने 287 रन और फिर आरसीबी ने रनों का पीछा करते हुए 262 रन बना दिए थे. ऐसे में कुल 549 रन बने थे, जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा कुल रन हैं. 
 

3.आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के
3

आरसीबी के खिलाफ हैदराबाद ने एक पारी में कुल 22 छक्के लगाए थे. आईपीएल के इतिहास में किसी एक टीम द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड हैदराबाद के पास है. 
 

4.एक आईपीएल मैच में सबसे ज्यादा छक्के

एक आईपीएल मैच में सबसे ज्यादा छक्के
4

हैदराबाद और बेंगलुरु मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगने का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ था. एसआरएच ने 22 और आरसीबी ने 16 सिक्स लगाए थे. ऐसे में पूरे मैच में कुल 38 छक्के लगे थे. 
 

TRENDING NOW

5.आईपीएल का सबसे महंगा बॉलिंग स्पेल

आईपीएल का सबसे महंगा बॉलिंग स्पेल
5

बेंगलुरु और हैदराबाद मैच में सबसे महंगा बॉलिंग स्पेल भी फेंका गया था. आरसीबी के लिए खेल रहे रीस टॉपली ने 4 ओवर में 68 रन लुटाए थे और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगा स्पेल फेंकने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बन गए थे. 
 

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