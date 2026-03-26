RCB vs SRH मैच में बने इन 5 महारिकॉर्ड का टूटना असंभव, आंकड़े देख खुली रह जाएंगी आंखे

2 . एक T20 मैच में सबसे ज्यादा रन

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बेंगलुरु और हैदराबाद मैच में सबसे ज्यादा कुल रन भी बने थे. हैदराबाद ने 287 रन और फिर आरसीबी ने रनों का पीछा करते हुए 262 रन बना दिए थे. ऐसे में कुल 549 रन बने थे, जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा कुल रन हैं.

