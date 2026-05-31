RCB vs GT Final: फाइनल में कैसा है Virat Kohli का रिकॉर्ड? देखें किंग कोहली के आंकड़े

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 31, 2026, 06:53 PM IST
1.5वीं बार फाइनल खेलेंगे विराट कोहली
विराट कोहली ने आरसीबी के लिए खेलते हुए अब तक 4 फाइनल खेले हैं और आईपीएल 2026 में 5वीं बार फाइनल खेलेंगे. हालांकि, अब तक विराट का फाइनल में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. भले ही आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने 600 प्लस रन बना लिए हैं, लेकिन आंकड़ों को देखते हुए फाइनल में विराट के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी.
2.आईपीएल 2009 फाइनल
आईपीएल 2009 का फाइनल मुकाबला आरसीबी और डेक्कन चार्जर्स के बीच खेला गया था, जिसे डेक्कन ने जीत लिया था. इस मैच में विराट कोहली छठे स्थान पर बैटिंग करने उतरे थे. तब विराट ने 8 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाए थे. इस दौरान सिर्फ एक चौका लगाया था.
3.आईपीएल 2011 फाइनल
आईपीएल 2011 का फाइनल आरसीबी और सीएसके बीच खेला गया था. इस मैच में विराट कोहली ने 206 रनों का पीछा करते हुए 32 गेंदों में 35 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया था.
4.आईपीएल 2016 फाइनल
आईपीएल 2016 का फाइनल आरसीबी और एसआरएच के बीच खेला गया था. इस मैच में विराट कोहली ने 209 रनों का पीछा करते हुए 35 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली थी. इस दौरान 2 छक्के और 5 चौके भी जड़े थे.
5.आईपीएल 2025 फाइनल
आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला आरसीबी और पीबीकेएस के बीच खेला गया था. इस मैच में विराट ने पहली पारी 35 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली थी. इस दौरान उन्होंने 3 चौके लगाए थे.