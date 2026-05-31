RCB vs GT Final: फाइनल में कैसा है Virat Kohli का रिकॉर्ड? देखें किंग कोहली के आंकड़े

1 . 5वीं बार फाइनल खेलेंगे विराट कोहली

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विराट कोहली ने आरसीबी के लिए खेलते हुए अब तक 4 फाइनल खेले हैं और आईपीएल 2026 में 5वीं बार फाइनल खेलेंगे. हालांकि, अब तक विराट का फाइनल में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. भले ही आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने 600 प्लस रन बना लिए हैं, लेकिन आंकड़ों को देखते हुए फाइनल में विराट के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी.

