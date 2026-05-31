FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IRCTC का शानदार धार्मिक टूर पैकेज... 10 दिन में करें अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और पुरी की यात्रा, मिलेंगी ये खास सुविधाएं

IRCTC का शानदार धार्मिक टूर पैकेज... 10 दिन में करें अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और पुरी की यात्रा, मिलेंगी ये खास सुविधाएं

'मैं उस वक्त न्यूड..', फोटोशूट के दौरान Pooja Bhatt ने नहीं पहने थे कपड़े? एक्ट्रेस ने खुद बताई हकीकत

'मैं उस वक्त न्यूड..', फोटोशूट के दौरान Pooja Bhatt ने नहीं पहने थे कपड़े? एक्ट्रेस ने खुद बताई हकीकत

'किसी को उनके खेल के साथ खिलवाड़ नहीं...' Vaibhav Suryavanshi को लेकर पूर्व दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

'किसी को उनके खेल के साथ खिलवाड़ नहीं...' Vaibhav Suryavanshi को लेकर पूर्व दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: दिल में दर्द छिपाकर मुस्कुराते हैं इन जन्म तारीख वाले लोग, अपने इमोशन पर रखते हैं पूरा कंट्रोल

Numerology: दिल में दर्द छिपाकर मुस्कुराते हैं इन जन्म तारीख वाले लोग, अपने इमोशन पर रखते हैं पूरा कंट्रोल

RCB vs GT Final: फाइनल में कैसा है Virat Kohli का रिकॉर्ड? देखें किंग कोहली के आंकड़े

RCB vs GT Final: फाइनल में कैसा है Virat Kohli का रिकॉर्ड? देखें किंग कोहली के आंकड़े

80 हजार से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

80 हजार से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

HomePhotos

क्रिकेट

RCB vs GT Final: फाइनल में कैसा है Virat Kohli का रिकॉर्ड? देखें किंग कोहली के आंकड़े

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अब तक 4 फाइनल खेला है और 5वीं बार फाइनल खेलने के लिए तैयार हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि विराट कोहली के आईपीएल फाइनल में रिकॉर्ड कैसा है. 

मोहम्मद साबिर | May 31, 2026, 06:53 PM IST

1.5वीं बार फाइनल खेलेंगे विराट कोहली

5वीं बार फाइनल खेलेंगे विराट कोहली
1

विराट कोहली ने आरसीबी के लिए खेलते हुए अब तक 4 फाइनल खेले हैं और आईपीएल 2026 में 5वीं बार फाइनल खेलेंगे. हालांकि, अब तक विराट का फाइनल में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. भले ही आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने 600 प्लस रन बना लिए हैं, लेकिन आंकड़ों को देखते हुए फाइनल में विराट के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी. 
 

Advertisement

2.आईपीएल 2009 फाइनल

आईपीएल 2009 फाइनल
2

आईपीएल 2009 का फाइनल मुकाबला आरसीबी और डेक्कन चार्जर्स के बीच खेला गया था, जिसे डेक्कन ने जीत लिया था. इस मैच में विराट कोहली छठे स्थान पर बैटिंग करने उतरे थे. तब विराट ने 8 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाए थे. इस दौरान सिर्फ एक चौका लगाया था. 
 

3.आईपीएल 2011 फाइनल

आईपीएल 2011 फाइनल
3

आईपीएल 2011 का फाइनल आरसीबी और सीएसके बीच खेला गया था. इस मैच में विराट कोहली ने 206 रनों का पीछा करते हुए 32 गेंदों में 35 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया था.
 

4.आईपीएल 2016 फाइनल

आईपीएल 2016 फाइनल
4

आईपीएल 2016 का फाइनल आरसीबी और एसआरएच के बीच खेला गया था. इस मैच में विराट कोहली ने 209 रनों का पीछा करते हुए 35 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली थी. इस दौरान 2 छक्के और 5 चौके भी जड़े थे. 
 

TRENDING NOW

5.आईपीएल 2025 फाइनल

आईपीएल 2025 फाइनल
5

आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला आरसीबी और पीबीकेएस के बीच खेला गया था. इस मैच में विराट ने पहली पारी 35 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली थी. इस दौरान उन्होंने 3 चौके लगाए थे. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: दिल में दर्द छिपाकर मुस्कुराते हैं इन जन्म तारीख वाले लोग, अपने इमोशन पर रखते हैं पूरा कंट्रोल
Numerology: दिल में दर्द छिपाकर मुस्कुराते हैं इन जन्म तारीख वाले लोग, अपने इमोशन पर रखते हैं पूरा कंट्रोल
RCB vs GT Final: फाइनल में कैसा है Virat Kohli का रिकॉर्ड? देखें किंग कोहली के आंकड़े
RCB vs GT Final: फाइनल में कैसा है Virat Kohli का रिकॉर्ड? देखें किंग कोहली के आंकड़े
80 हजार से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
80 हजार से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया
सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया
IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा
IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा
MORE
Advertisement
धर्म
Bad Habits: इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल
इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल
Evil Eye Remedies: नजरदोष उतारने के हैं ये सबसे आसान उपाय, मिनटों में महसूस होगा फर्क
नजरदोष उतारने के हैं ये सबसे आसान उपाय, मिनटों में महसूस होगा फर्क
Numerology: जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
Vastu Dosh: मेनगेट के पास रखा है आपने शू रैक? तो धन, रिश्ते और करियर सब की बर्बादी तय है
मेनगेट के पास रखा है आपने शू रैक? तो धन, रिश्ते और करियर सब की बर्बादी तय है
Today Horoscope 30 May 2026: मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement