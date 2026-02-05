WPL Winners List: RCB ने दूसरी बार जीता डब्ल्यूपीएल का खिताब, देखें किन टीमों ने जीती महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 05, 2026, 08:36 PM IST
1.आरसीबी ने डीसी को फाइनल में हराया
दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में आरसीबी को 204 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए आरसीबी ने 19.4 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया और खिताब अपने नाम किया है. दिल्ली ने लगातार चौथी बार डब्ल्यूपीएल का फाइनल हारा है.
2.डब्ल्यूपीएल 2023 चैंपियन
महिला प्रीमियर लीग का पहला सीजन साल 2023 में खेला गया था. डब्ल्यूपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था, जिसे मुंबई ने जीत लिया था और खिताब अपने नाम किया था.
3.डब्ल्यूपीएल 2024 चैंपियन
महिला प्रीमियल लीग के दूसरे सीजन का फाइनल रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था, जिसे आरसीबी ने अपने नाम किया था और पहला खिताब जीता था.
4.डब्ल्यूपीएल 2025 चैंपियन
महिला प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का खिताबी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था. एमआई ने फाइनल में डीसी को हरा दिया था और अपना दूसरा खिताब अपने नाम किया था.
5.डब्ल्यूपीएल 2026 चैंपियन
महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का फाइनल मुकाबला आरसीबी और दिल्ली के बीच खेला गया था, जिसे आरसीबी ने जीत लिया और अपना दूसरा खिताब अपने नाम किया है.