FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RCB vs DC Final Highlights: मंधाना-वॉल की आंधी में बिखरी दिल्ली, WPL फाइनल का सबसे बड़ा रन चेज कर आरसीबी ने जीता दूसरा खिताब

RCB vs DC Final Highlights: मंधाना-वॉल की आंधी में बिखरी दिल्ली, WPL फाइनल का सबसे बड़ा रन चेज कर आरसीबी ने जीता दूसरा खिताब

रोज 2 किलो गाली खाता हूं… धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे PM मोदी, जानिए भाषण की बड़ी बातें

रोज 2 किलो गाली खाता हूं… धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे PM मोदी, जानिए भाषण की बड़ी बातें

Horoscope 6 February: आज किसे होगा फायदा, किसे रहना है सावधान? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Horoscope 6 February: आज किसे होगा फायदा, किसे रहना है सावधान? पढ़ें आज का अपना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WPL Winners List: RCB ने दूसरी बार जीता डब्ल्यूपीएल का खिताब, देखें किन टीमों ने जीती महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी

WPL Winners List: RCB ने दूसरी बार जीता डब्ल्यूपीएल का खिताब, देखें किन टीमों ने जीती महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी

HomePhotos

क्रिकेट

WPL Winners List: RCB ने दूसरी बार जीता डब्ल्यूपीएल का खिताब, देखें किन टीमों ने जीती महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी

महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 6 विकेट से जीत लिया है. इसके साथ ही आरसीबी ने दूसरी बार डब्ल्यूपीएल का खिताब जीता है. आप यहां पूरी विनर्स लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 05, 2026, 08:36 PM IST

1.आरसीबी ने डीसी को फाइनल में हराया

आरसीबी ने डीसी को फाइनल में हराया
1

दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में आरसीबी को 204 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए आरसीबी ने 19.4 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया और खिताब अपने नाम किया है. दिल्ली ने लगातार चौथी बार डब्ल्यूपीएल का फाइनल हारा है. 

Advertisement

2.डब्ल्यूपीएल 2023 चैंपियन

डब्ल्यूपीएल 2023 चैंपियन
2

महिला प्रीमियर लीग का पहला सीजन साल 2023 में खेला गया था. डब्ल्यूपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था, जिसे मुंबई ने जीत लिया था और खिताब अपने नाम किया था.
 

3.डब्ल्यूपीएल 2024 चैंपियन

डब्ल्यूपीएल 2024 चैंपियन
3

महिला प्रीमियल लीग के दूसरे सीजन का फाइनल रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था, जिसे आरसीबी ने अपने नाम किया था और पहला खिताब जीता था. 
 

4.डब्ल्यूपीएल 2025 चैंपियन

डब्ल्यूपीएल 2025 चैंपियन
4

महिला प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का खिताबी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था. एमआई ने फाइनल में डीसी को हरा दिया था और अपना दूसरा खिताब अपने नाम किया था. 
 

TRENDING NOW

5.डब्ल्यूपीएल 2026 चैंपियन

डब्ल्यूपीएल 2026 चैंपियन
5

महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का फाइनल मुकाबला आरसीबी और दिल्ली के बीच खेला गया था, जिसे आरसीबी ने जीत लिया और अपना दूसरा खिताब अपने नाम किया है. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL Winners List: RCB ने दूसरी बार जीता डब्ल्यूपीएल का खिताब, देखें किन टीमों ने जीती महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी
WPL Winners List: RCB ने दूसरी बार जीता डब्ल्यूपीएल का खिताब, देखें किन टीमों ने जीती महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी
22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी
22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी
Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी
Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी
MORE
Advertisement
धर्म
Aaj ka Rashifal: आज का दिन किन राशियों के लिए बनेगा टर्निंग पॉइंट? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आज का दिन किन राशियों के लिए बनेगा टर्निंग पॉइंट? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
MORE
Advertisement