WPL Winners List: RCB ने दूसरी बार जीता डब्ल्यूपीएल का खिताब, देखें किन टीमों ने जीती महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी

1 . आरसीबी ने डीसी को फाइनल में हराया

दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में आरसीबी को 204 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए आरसीबी ने 19.4 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया और खिताब अपने नाम किया है. दिल्ली ने लगातार चौथी बार डब्ल्यूपीएल का फाइनल हारा है.