RCB Retain and Release Players: आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी इन खिलाड़ियों को निकाल सकती है बाहर, देखें रिटेन-रिलीज लिस्ट

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 13, 2025, 05:41 PM IST
1.विराट कोहली-जोश हेजलवुड
आरसीबी किसी भी हाल में विराट कोहली को छोड़ ही नहीं सकती है. हालांकि विराट कोहली के अलावा जोश हेजलवुड को टीम रिटेन करेगी.
2.फिल साल्ट-टिम डेविड
आरसीबी विराट कोहली के अलावा फिल साल्ट और टिम डेविड को रिटेन कर सकती है. दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी दमदार प्रदर्शन किया था और अकेले दमपर पूरा मैच पलट दिया था.
3.क्रुणाल पांड्या-यश दयाल
आरसीबी की टीम क्रुणाल पांड्या और यश दयाल को रिटेन कर सकती है. दोनों ने ही पिछले सीजन काफी शानदार प्रदर्शन किया था. वहीं पांड्या ने अपनी गेंद के साथ साथ बल्ले से भी दमदार परफॉर्मेंस की थी.
4.आरसीबी इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिटेन
रजत पाटीदार, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, मयंक अग्रवाल, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, क्रुणाल पांड्या, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एनगिडी, सुयश शर्मा, स्वस्तिक चिकारा, मनोज भंडगे और यश दयाल.
5.आरसीबी इन प्लेयर्स को कर सकती है रिलीज
लियाम लिविंगस्टोन, नुवान तुषारा, स्वप्निल सिंह, राशिख सलाम दार, मोहित राठी और अभिनंदन सिंह.