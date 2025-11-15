RCB Retain and Release List: आरसीबी ने इन 6 प्लेयर्स को दिखाया बाहर का रास्ता, देखें किन खिलाड़ियों को किया रिटेन

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 15, 2025, 06:16 PM IST
1.आरसीबी ने रोके इतने विदेशी खिलाड़ी
आरसीबी ने आईपीएल 2026 के लिए कुल 6 विदेशी रोके हैं. टीम ने फिल साल्ट, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड और नुवान तुषारा को टीम में मौका दिया है.
2.आरसीबी रिटेन लिस्ट
रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा.
3.इन विदेशी प्लेयर्स को दिखाया बाहर का रास्ता
आरसीबी ने दो विदेशी प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाया है. टीम ने लियाम लिविंगस्टोन और लुंगी एनगिडी को बाहर कर दिया है. पिछले सीजन दोनों ही प्लेयर्स अपनी छाप नहीं छोड़ पाए थे.
4.आरसीबी रिलीज लिस्ट
स्वास्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, मनोज भंडागे, लियाम लिविंगस्टोन, लुंगी एनगिडी और मोहित राठी.
5.आरसीबी के पास कितने स्लॉट खाली
आरसीबी के पास ऑक्शन में दो विदेशी और चार भारतीय कुल 6 स्लॉट खाली हैं.