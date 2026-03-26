किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है RCB की नई मालिक अनन्या बिड़ला, देखें खूबसूरत तस्वीरें

1 . कौन है आरसीबी की नई मालिक अनन्या बिड़ला?

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अनन्या बिड़ला आदित्य बिड़ला ग्रुप के चैयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी हैं. हालांकि उनकी निजी नेटवर्थ भी काफी ज्यादा है. सिर्फ 17 साल की उम्र में अनन्या स्वतंत्र माइक्रोफिन की शुरुआत की थी. अनन्या ने इंटरनेशनल पॉप स्टार भी हैं. उन्होंने अब तक 500 मिलियन स्ट्रीम भी की है.

