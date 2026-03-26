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किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है RCB की नई मालिक अनन्या बिड़ला, देखें खूबसूरत तस्वीरें

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किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है RCB की नई मालिक अनन्या बिड़ला, देखें खूबसूरत तस्वीरें

आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को नया मालिक मिल गया है. उन्हें बिड़ला ग्रुप ने खरीद लिया है. आरसीबी खरीदने के बाद टीम की नई मालिक अनन्या बिड़ला काफी सुर्खियों में हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जा रही हैं. आप यहां उनकी खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 26, 2026, 05:50 PM IST

1.कौन है आरसीबी की नई मालिक अनन्या बिड़ला?

कौन है आरसीबी की नई मालिक अनन्या बिड़ला?
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अनन्या बिड़ला आदित्य बिड़ला ग्रुप के चैयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी हैं. हालांकि उनकी निजी नेटवर्थ भी काफी ज्यादा है. सिर्फ 17 साल की उम्र में अनन्या स्वतंत्र माइक्रोफिन की शुरुआत की थी. अनन्या ने इंटरनेशनल पॉप स्टार भी हैं. उन्होंने अब तक 500 मिलियन स्ट्रीम भी की है.
 

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2.बला की खूबसूरत हैं अनन्या बिड़ला

बला की खूबसूरत हैं अनन्या बिड़ला
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आरसीबी की नई मालिक अनन्या बिड़ला दिखने में किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है. आरसीबी को खरीदने के बाद अनन्या काफी सुर्खियों में हैं. अनन्या अपनी खूबसूरती की वजह से काफी लाइमलाइट हुई हैं. 
 

3.सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव

सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव
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अनन्या बिड़ला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. 9 साल से म्यूजिक सीख रही अनन्या ने इंटरनेशनल पॉप स्टार के रूप में अपनी पहचान बनाई है. उनके इंस्टाग्राम पर 15 लाख फॉलोअर्स हैं. आरसीबी को खरीदने के बाद उनके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ सकते हैं. 
 

4.कितने करोड़ में बिकी आरसीबी?

कितने करोड़ में बिकी आरसीबी?
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आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बिड़ला ग्रुप ने 16,600 करोड़ रुपये में खरीदा है. अब आरसीबी फ्रेंचाइजी इतिहास की सबसे महंगे टीम बन गई है. 
 

TRENDING NOW

5.अनन्या की कितनी है नेटवर्थ?

अनन्या की कितनी है नेटवर्थ?
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रिपोर्ट्स के अनुसार, आरसीबी की नई मालिक अनन्या बिड़ला की कुल नेटवर्थ 1000 से 1700 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जो खिलाड़ी विराट कोहली से भी ज्यादा है.
 

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