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RCB New Jersey: DC के खिलाफ नई जर्सी में नजर आएंगी विराट कोहली की टीम, सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट

आईपीएल 2026 में 25वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार 18 अप्रैल को खेला जाएगा. आरसीबी फैंस के लिए ये मैच खास होने वाला है, क्योंकि विराट कोहली की टीम दिल्ली के खिलाफ नई जर्सी में नजर आने वाली है.

मोहम्मद साबिर | Apr 17, 2026, 06:33 PM IST

1.नई जर्सी में नजर आएगी विराट कोहली टीम

नई जर्सी में नजर आएगी विराट कोहली टीम
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आईपीएल 2026 में दिल्ली के खिलाफ आरसीबी की टीम ग्रीन जर्सी में नजर आएगी. ऐसा पहली बार नहीं है कि आरसीबी आईपीएल में ग्रीन जर्सी पहनकर खेलते नजर आएगी. आरसीबी की टीम आईपीएल के सभी सीजन में एक मैच ग्रीन जर्सी में खेलती है. आरसीबी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी है. 
 

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2.आरसीबी ने शेयर किया पोस्ट

आरसीबी ने शेयर किया पोस्ट
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आरसीबी ने ग्रीन जर्सी की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, "इस साल वो समय आ गया है. गो ग्रीन... एक परंपरा से भी अधिक. एक उद्देश्य जिसे हम गर्व के साथ पहनते हैं. कल हमारे लड़के पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली के खिलाफ हरी जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे."
 

3.आरसीबी क्यों पहनती है ग्रीन जर्सी?

आरसीबी क्यों पहनती है ग्रीन जर्सी?
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आईपीएल में आरसीबी की टीम एक मैच में ग्रीन जर्सी पहनती है. साल 2011 से आरसीबी ने इसकी शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता फैलाना है. इतना ही नहीं आरसीबी इससे फैंस को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित भी करते हैं. 
 

4.आईपीएल 2026 में कैसा रहा आरसीबी का प्रदर्शन?

आईपीएल 2026 में कैसा रहा आरसीबी का प्रदर्शन?
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आईपीएल 2026 में आरसीबी ने अब तक काफी दमदार प्रदर्शन किया है. टीम ने अब तक 5 मैचों में 4 मुकाबले जीते हैं और एक मैच हारा है. आरसीबी को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. 8 अंकों के साथ आरसीबी की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर हैं. 
 

TRENDING NOW

5.आरसीबी-डीसी का फुल स्क्वाड

आरसीबी-डीसी का फुल स्क्वाड
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बेंगलुरु- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान. 

दिल्ली- अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.
 

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