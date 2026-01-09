आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने कर दिया कमाल , 1 Run भी नहीं दिया

क्रिकेट
सुमित तिवारी | Jan 09, 2026, 01:35 PM IST
1.जादुई स्पेल
इस मुकाबले में महाराष्ट्र के लिए खेल रहे रामकृष्ण घोष ने एक ऐसा जादुई स्पेल डाला, जिसे देख क्रिकेट जगत हैरान हो गया है. लिस्ट ए क्रिकेट में ऐसी गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है.
2.रामकृष्ण घोष पर दिखाया भरोसा
इस मुकाबले में महाराष्ट्र के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने रामकृष्ण घोष को आखिरी ओवर सौंपा, ये मुकाबला लगभग महाराष्ट्र के हाथ निकल गया था क्योंकि गोवा को 6 गेंदों में मात्र 6 रन चाहिए थे.
3.मेडन निकाल दिया ऑवर
लेकिन रामकृष्ण घोष ने उस ओवर को मेडन निकाल दिया, जिसके कारण महाराष्ट्र ने 5 रन से रोमांचक जीत हासिल की. इस ओवर के बाद से चारों तरफ उनकी गेंदबाजी की चर्चा की जा रही है.
4.10 ओवर में सिर्फ 35 रन
इस मुकाबले में रामकृष्ण ने महाराष्ट्र के लिए 10 ओवर में सिर्फ 35 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया. वहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी महाराष्ट्र की टीम ने 250 रनों का लक्ष्य दिया.
5.CSK टीम का हिस्सा
विजय हजारे ट्रॉफी में सनसनी मचाने वाले रामकृष्ण घोष इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम में शामिल हैं. सीएसके ने इस गेंदबाज को 30 लाख के बेस प्राइस पर रिटेन किया है.