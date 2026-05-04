FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्या 'AC वाले नेता' हो गए हैं अखिलेश यादव? राजभर बोले- उनके पास दो ही काम- X पर पोस्ट और प्रेस कांफ्रेंस में आराम!

क्या 'AC वाले नेता' हो गए हैं अखिलेश यादव? राजभर बोले- उनके पास दो ही काम- X पर पोस्ट और प्रेस कांफ्रेंस में आराम!

भबानीपुर सीट हारीं ममता बनर्जी, बंगाल की जनता ने दीदी को दिया डबल झटका

भबानीपुर सीट हारीं ममता बनर्जी, बंगाल की जनता ने दीदी को दिया डबल झटका

Aaj Ka Rashifal: वृषभ और कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृषभ और कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
51 की उम्र में भी सुपर फिट हैं थलापति विजय, सिंपल वर्कआउट और बैलेंस्ड डाइट ही नहीं, ये है फिटनेस सीक्रेट 

51 की उम्र में भी सुपर फिट हैं थलापति विजय, सिंपल वर्कआउट और बैलेंस्ड डाइट ही नहीं, ये है फिटनेस सीक्रेट

PSL 2026 की चैंपियन टीम पर हुई पैसों की बारिश, IPL की रकम से 5 गुना का अंतर

PSL 2026 की चैंपियन टीम पर हुई पैसों की बारिश, IPL की रकम से 5 गुना का अंतर

कितने पढ़े-लिखे हैं पश्चिम बंगाल की 'सियासत के धुरंधर' सुवेंदु अधिकारी? डिग्रियां सुनकर रह जाएंगे हैरान!

कितने पढ़े-लिखे हैं पश्चिम बंगाल की 'सियासत के धुरंधर' सुवेंदु अधिकारी? डिग्रियां सुनकर रह जाएंगे हैरान!

HomePhotos

क्रिकेट

PSL 2026 की चैंपियन टीम पर हुई पैसों की बारिश, IPL की रकम से 5 गुना का अंतर

पाकिस्तान प्रीमियर लीग के 11वें सीजन में बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर जाल्मी चैंपियन बन गई है. पेशावर जाल्मी पर खिताब जीतने के बाद पैसों की बारिश हुई है. पीएलएस की ये रकम आईपीएल की रकम में 5 गुना फर्क है. आइए जानते हैं कि पीएसएल की चैंपियन टीम को कितनी रकम मिली है.

मोहम्मद साबिर | May 04, 2026, 08:25 PM IST

1.बाबर आजम की कप्तानी में पहली बार जीती पेशावर जाल्मी

बाबर आजम की कप्तानी में पहली बार जीती पेशावर जाल्मी
1

पाकिस्तान प्रीमियर लीग 2026 में बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर जाल्मी ने 11वें सीजन का खिताब जीत लिया है. इसके साथ ही टीम के पास अब कुल 3 ट्रॉफी हो गई हैं. 
 

Advertisement

2.पीएसएल 2026 की विजेता टीम को कितनी मिली राशि?

पीएसएल 2026 की विजेता टीम को कितनी मिली राशि?
2

पाकिस्तान प्रीमियर लीग 2026 की विजेता टीम को 500,000 अमेरिकी डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से 14 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं भारतीय मुद्रा के अनुसार ये रकम सिर्फ 4.76 करोड़ रुपये है. वहीं रनरअप टीम को 3 करोड़ रुपये मिले हैं. 
 

3.आईपीएल में विजेता टीम को कितनी मिलती है प्राइज मनी?

आईपीएल में विजेता टीम को कितनी मिलती है प्राइज मनी?
3

आईपीएल 2026 में अब तक प्राइज मनी का ऐलान नहीं किया है. लेकिन अब तक आईपीएल में विजेता टीम को 20 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं रनरअप टीम को 12.5 करोड़ रुपये मिलते हैं. 
 

4.आईपीएल और पीएसएल की प्राइज मनी में 5 गुना का फर्क

आईपीएल और पीएसएल की प्राइज मनी में 5 गुना का फर्क
4

पाकिस्तान बोर्ड पीएसएल में विजेता टीम को 4.76 करोड़ रुपये देती है. वहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईपीएल विजेता टीम को 20 करोड़ रुपये देती है. ऐसे में आईपीएल की प्राइज मनी पीएसएल से 5 गुना ज्यादा है.
 

TRENDING NOW

5.बाबर आजम की कप्तानी में पहली बार जीती जाल्मी

बाबर आजम की कप्तानी में पहली बार जीती जाल्मी
5

पाकिस्तान प्रीमियर लीग के इतिहास में बाबर आजम ने पहली बार पीएसएल ट्रॉफी जीती है. इससे पहले वो बतौर कप्तान कभी भी पीएसएल का खिताब नहीं जीत सके हैं.  
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
51 की उम्र में भी सुपर फिट हैं थलापति विजय, सिंपल वर्कआउट और बैलेंस्ड डाइट ही नहीं, ये है फिटनेस सीक्रेट 
51 की उम्र में भी सुपर फिट हैं थलापति विजय, सिंपल वर्कआउट और बैलेंस्ड डाइट ही नहीं, ये है फिटनेस सीक्रेट
PSL 2026 की चैंपियन टीम पर हुई पैसों की बारिश, IPL की रकम से 5 गुना का अंतर
PSL 2026 की चैंपियन टीम पर हुई पैसों की बारिश, IPL की रकम से 5 गुना का अंतर
कितने पढ़े-लिखे हैं पश्चिम बंगाल की 'सियासत के धुरंधर' सुवेंदु अधिकारी? डिग्रियां सुनकर रह जाएंगे हैरान!
कितने पढ़े-लिखे हैं पश्चिम बंगाल की 'सियासत के धुरंधर' सुवेंदु अधिकारी? डिग्रियां सुनकर रह जाएंगे हैरान!
सबसे ज्यादा PSL का खिताब जीतने वाली टीमें, इस बार बाबर आजम की टीम बनी चैंपियन
सबसे ज्यादा PSL का खिताब जीतने वाली टीमें, इस बार बाबर आजम की टीम बनी चैंपियन
पहली फिल्म के लिए मिले सिर्फ ₹500, आज 603 करोड़ की संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं TVK चीफ थलापति विजय
पहली फिल्म के लिए मिले सिर्फ ₹500, आज 603 करोड़ की संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं TVK चीफ थलापति विजय
MORE
Advertisement
धर्म
Aaj Ka Rashifal: इन राशि वालों को आज निवेश में होगा लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: इन राशि वालों को आज निवेश में होगा लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल
Gaj Lakshmi Rajyog: इस दिन से इन 4 राशि के लोगों का शुरू होगा 'गोल्डन', गजलक्ष्मी राज योग से बदलेगी किस्मत! 
Gaj Lakshmi Rajyog: इस दिन से इन 4 राशि के लोगों का शुरू होगा 'गोल्डन', गजलक्ष्मी राज योग से बदलेगी किस्मत!
Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ
Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ
Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
MORE
Advertisement