PSL 2026 की चैंपियन टीम पर हुई पैसों की बारिश, IPL की रकम से 5 गुना का अंतर

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 04, 2026, 08:25 PM IST
1.बाबर आजम की कप्तानी में पहली बार जीती पेशावर जाल्मी
पाकिस्तान प्रीमियर लीग 2026 में बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर जाल्मी ने 11वें सीजन का खिताब जीत लिया है. इसके साथ ही टीम के पास अब कुल 3 ट्रॉफी हो गई हैं.
2.पीएसएल 2026 की विजेता टीम को कितनी मिली राशि?
पाकिस्तान प्रीमियर लीग 2026 की विजेता टीम को 500,000 अमेरिकी डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से 14 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं भारतीय मुद्रा के अनुसार ये रकम सिर्फ 4.76 करोड़ रुपये है. वहीं रनरअप टीम को 3 करोड़ रुपये मिले हैं.
3.आईपीएल में विजेता टीम को कितनी मिलती है प्राइज मनी?
आईपीएल 2026 में अब तक प्राइज मनी का ऐलान नहीं किया है. लेकिन अब तक आईपीएल में विजेता टीम को 20 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं रनरअप टीम को 12.5 करोड़ रुपये मिलते हैं.
4.आईपीएल और पीएसएल की प्राइज मनी में 5 गुना का फर्क
पाकिस्तान बोर्ड पीएसएल में विजेता टीम को 4.76 करोड़ रुपये देती है. वहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईपीएल विजेता टीम को 20 करोड़ रुपये देती है. ऐसे में आईपीएल की प्राइज मनी पीएसएल से 5 गुना ज्यादा है.
5.बाबर आजम की कप्तानी में पहली बार जीती जाल्मी
पाकिस्तान प्रीमियर लीग के इतिहास में बाबर आजम ने पहली बार पीएसएल ट्रॉफी जीती है. इससे पहले वो बतौर कप्तान कभी भी पीएसएल का खिताब नहीं जीत सके हैं.