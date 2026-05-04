PSL 2026 की चैंपियन टीम पर हुई पैसों की बारिश, IPL की रकम से 5 गुना का अंतर

2 . पीएसएल 2026 की विजेता टीम को कितनी मिली राशि?

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पाकिस्तान प्रीमियर लीग 2026 की विजेता टीम को 500,000 अमेरिकी डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से 14 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं भारतीय मुद्रा के अनुसार ये रकम सिर्फ 4.76 करोड़ रुपये है. वहीं रनरअप टीम को 3 करोड़ रुपये मिले हैं.

