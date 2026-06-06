Test में सबसे ज्यादा मुकाबला खेलने वाले भारतीय विकेटकीपर, एमएस धोनी के क्लब में शामिल हुए ऋषभ पंत

1 . एमएस धोनी

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भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक एमएस धोनी का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. धोनी ने बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा 90 टेस्ट मैच खेले हैं.

