Test में सबसे ज्यादा मुकाबला खेलने वाले भारतीय विकेटकीपर, एमएस धोनी के क्लब में शामिल हुए ऋषभ पंत

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jun 06, 2026, 06:40 PM IST
1.एमएस धोनी
भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक एमएस धोनी का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. धोनी ने बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा 90 टेस्ट मैच खेले हैं.
2.सैयद किरमानी
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सैयद किरमानी ने बतौर विकेटकीपर भारत के लिए 88 टेस्ट मुकाबले खेले हैं.
3.ऋषभ पंत
भारतीय दिग्गज बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बतौर विकेटकीपर 50 मुकाबले खेल लिए हैं और लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.किरण मोरे
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज किरण मोरे ने बतौर कप्तान भारत के लिए 49 मुकाबले खेले हैं.
5.फारुख इंजीनियर
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज फारुख इंजीनियर ने बतौर कप्तान भारत के लिए 46 टेस्ट मैच खेले हैं और सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले 5वें विकेटकीपर हैं.