IND vs SL Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में धोनी-विराट का नाम

1 . अर्जुन रणतुंगा

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भारत और श्रीलंका के बीच हुए टेस्ट मुकाबलों में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड श्रीलंका के अर्जुन रणतुंगा के नाम दर्ज है. उन्होंने भारत के खिलाफ श्रीलंका की ओर से कुल 13 टेस्ट मैच खेले हैं. इन 13 टेस्ट मैचों में श्रीलंका को एक में भी जीत नसीब नहीं हुई. 13 मैचों में से श्रीलंका को 5 में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 8 मुकाबले ड्रॉ रहे.

