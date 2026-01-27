FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. लेकिन इस बड़े इवेंट से पहले आज हम आपको बताएंगे कि किन खिलाड़ियों ने दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेला हुआ है. लिस्ट में एक नाम से आप काफी हैरान हो जाएंगे.

मोहम्मद साबिर | Jan 27, 2026, 07:13 PM IST

1.वैन डर मर्वे

वैन डर मर्वे
1

पूर्व क्रिकेटर वैन डर मर्वे का नाम लिस्ट में पहले पहले आता है. उन्होंने साल 2009 में साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप खेला. उसके बाद उन्होंने नीदरलैंड के लिए 2022 और 2024 दो बार वर्ल्ड कप खेला हुआ है. 
 

2.कोरी एंडरसन

कोरी एंडरसन
2

दिग्गज ऑलराउंडर कोरी एंडरसन भी इस लिस्ट में हैं. कोरी का नाम काफी बड़ा है और उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए कई रिकॉर्ड बनाए हैं. एंडरसन ने 2016 में न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड कप खेला था. उसके बाद यूएसए के लिए 2024 में टी20 वर्ल्ड कप खेला था. 
 

3.डेविड वीजे

डेविड वीजे
3

नामीबिया के अनुभवी ऑलराउंडर डेविड वीजे ने भी दो देशों के लिए वर्ल्ड कप खेला है. उन्होंने 2016 में साउथ अफ्रीका के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेला था. उसके बाद 2021 और 2024 में दो बार नामीबिया के लिए वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. 
 

4.डर्क नैनेस

डर्क नैनेस
4

पूर्व क्रिकेटर डर्क नैनेस ने साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेला था. उसके बाद 2010 और 2014 में नीदरलैंड के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेला था. 
 

5.मार्क चैपमैन

मार्क चैपमैन
5

न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन भी इस लिस्ट में शामिल हैं. चैपमैन ने 2014 और 2016 में हॉगकॉग के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेला था. लेकिन अब वो न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने 2021, 2022, 2024 और 2026 में न्यूजीलैंड टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे. 
 

