IPL में बतौर कप्तान डेब्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में इस नंबर पर पहुंचे ईशान किशन

6 . ईशान किशन

6

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ईशान किशन ने 2026 में पहली बार कप्तानी की थी. किशन ने आरसीबी के खिलाफ 80 रनों की पारी खेली थी और अपना नाम इस लिस्ट में छठे स्थान पर बना लिया है.

