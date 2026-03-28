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IPL में बतौर कप्तान डेब्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में इस नंबर पर पहुंचे ईशान किशन

आईपीएल 2026 के पहले मैच में ईशान किशन ने आरसीबी के खिलाफ 80 रनों की पारी खेली और इतिहास रच दिया है. किशन पहली बार कप्तानी कर रहे थे और बतौर कप्तान डेब्यू मैच पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाली लिस्ट में शुमार हो गए हैं. आप यहां टॉप-6 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 28, 2026, 10:24 PM IST

1.संजू सैमसन

संजू सैमसन
1

संजू सैमसन ने 2021 में आरआर के लिए बतौर कप्तान डेब्यू पारी में 119 रनों की पारी खेली थी. सैमसन ऐसा करने वाली इकलौते खिलाड़ी हैं,जिन्होंने बतौर कप्तान डेब्यू पारी में शतक ठोका है.
 

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2.मयंक अग्रवाल

मयंक अग्रवाल
2

पंजाब किंग्स के लिए 2021 में बतौर कप्तान डेब्यू पारी में मयंक अग्रवाल ने नाबाद 99 रनों की पारी खेली थी. 
 

3.श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर
3

श्रेयस अय्यर ने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए बतौर कप्तान डेब्यू पारी में नाबाद 93 रनों की पारी खेली थी. 
 

4.फाफ डु प्लेसिस

फाफ डु प्लेसिस
4

फाफ डु प्लेसिस ने 2022 में आरसीबी के लिए बतौर कप्तान डेब्यू किया था. तब प्लेसिस ने 88 रनों की पारी खेली थी. 
 

TRENDING NOW

5.कीरोन पोलार्ड

कीरोन पोलार्ड
5

कीरोन पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस के लिए 2019 में पहली बार कप्तानी की थी. तब पोलार्ड ने 83 रनों की पारी खेली थी. 
 

6.ईशान किशन

ईशान किशन
6

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ईशान किशन ने 2026 में पहली बार कप्तानी की थी. किशन ने आरसीबी के खिलाफ 80 रनों की पारी खेली थी और अपना नाम इस लिस्ट में छठे स्थान पर बना लिया है.  
 

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