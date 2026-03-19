IPL 2008 से IPL 2026 तक सभी सीजन खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

5 . अब तक इतने खिलाड़ी कर पाए ये कारनामा

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आईपीएल में हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है. लेकिन ऐसे सिर्फ 4 ही खिलाड़ी है, जिन्होंने आईपीएल के सभी सीजन खेला हुआ है. खास बात ये है कि लिस्ट में कोई भी विदेशी खिलाड़ी नहीं है और सभी भारत के दिग्गज प्लेयर्स हैं.

