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IPL 2008 से IPL 2026 तक सभी सीजन खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

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IPL 2008 से IPL 2026 तक सभी सीजन खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

आईपीएल 2026 को शुरू होने में अब बस केवल 9 दिन ही रह गए हैं. 28 मार्च को आरसीबी और एसआरएच मुकाबले से 19वें सीजन का आगाज होगा. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि 2008 से लेकर 2026 कुल 19 सीजन खेलने वाले खिलाड़ी कौनसे हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 19, 2026, 05:13 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
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विराट कोहली को 2008 के ऑक्शन से पहले ही आरसीबी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था. तब से लेकर विराट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का हिस्सा हैं और उन्होंने सभी सीजन खेले हुए हैं. 
 

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2.एमएस धोनी

एमएस धोनी
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महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2008 से अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले हैं. हालांकि बीच में सीएसके बैन हो गई थी, जिसके बाद 2016 और 2017 में धोनी को राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेला है. हालांकि उन्होंने अब तक सभी सीजन खेले हैं. 
 

3.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
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रोहित शर्मा ने 2008 से लेकर अब तक आईपीएल का सभी सीजन खेला हुआ है. मुंबई इंडियंस के अलावा रोहित ने एक अन्य टीम के लिए भी खेला है. 
 

4.मनीष पांडे

मनीष पांडे
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मनीष पांडे ने का नाम सुनकर आप काफी हैरान हो गए होंगे. लेकिन मनीष पांडे विराट, रोहित और धोनी के बाद 2008 से अब तक सभी सीजन खेलने वाले खिलाड़ी हैं. 
 

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आईपीएल में हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है. लेकिन ऐसे सिर्फ 4 ही खिलाड़ी है, जिन्होंने आईपीएल के सभी सीजन खेला हुआ है. खास बात ये है कि लिस्ट में कोई भी विदेशी खिलाड़ी नहीं है और सभी भारत के दिग्गज प्लेयर्स हैं.  
 

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