बिहार के दुलारचंद हत्याकांड के मामले में अनंत सिंह की अर्जी पर कल सुनवाई होगी

HomePhotos

क्रिकेट

IPL 2008 से IPL 2025 तक हर सीजन खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन की तैयारियां शुरू हो गई है और सभी टीमों ने अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट भी जारी कर दी है. आज हम आपको बताएंगे कि 2008 से लेकर 2025 कुल 18 सीजन खेलने वाले खिलाड़ी कौनसे हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 19, 2025, 08:58 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

विराट कोहली साल 2008 ऑक्शन से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी टीम में शामिल कर लिया था और तब से लेकर वो अभी तक आरसीबी के लिए ही खेलते हैं. उन्होंने एक भी सीजन मिस नहीं किया है. 
 

2.एमएस धोनी

एमएस धोनी
2

एमएस धोनी का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. एमएस धोनी ने भी साल 2008 से लेकर आईपीएल के सभी सीजन खेले हैं. लेकिन 2016 और 2017 में धोनी दूसरी टीम के लिए खेले थे. 
 

3.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
3

रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल है. उन्होंने भी 2008 से लेकर अभी तक सभी सीजन खेले है. हालांकि हालांकि रोहित भी एमआई के अलावा अन्य टीम के लिए खेल चुके हैं. 
 

4.मनीष पांडे

मनीष पांडे
4

मनीष पांडे का नाम सुनकर आप काफी हैरान रह गए होंगे. मनीष पांडे भी 2008 से लेकर अब तक सभी सीजन का हिस्सा रहे हैं. 
 

5.अब तक इतने खिलाड़ियों के नाम ये कारनामा

अब तक इतने खिलाड़ियों के नाम ये कारनामा
5

आपको बता दें कि आईपीएल में दुनियाभर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं. लेकिन ऐसे सिर्फ 4 ही खिलाड़ी है, जिन्होंने आईपीएल इतिहास का सभी सीजन खेला हुआ है. खास बात ये है कि लिस्ट में कोई भी विदेशी खिलाड़ी नहीं है और सभी भारत के दिग्गज प्लेयर्स हैं.  
 

