सबसे ज्यादा IPL फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में RCB का खिलाड़ी भी शामिल

1 . रोहित शर्मा

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मुंबई इंडियंस के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने डेक्कन चार्जर्स और एमआई के लिए कुल 6 आईपीएल फाइनल जीते हैं.

