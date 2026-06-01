सबसे ज्यादा IPL फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में RCB का खिलाड़ी भी शामिल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jun 01, 2026, 04:44 PM IST
1.रोहित शर्मा
मुंबई इंडियंस के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने डेक्कन चार्जर्स और एमआई के लिए कुल 6 आईपीएल फाइनल जीते हैं.
2.अंबाती रायडू
पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने सीएसके और एमआई के लिए खेलते हुए कुल 6 फाइनल जीते हैं.
3.एमएस धोनी
पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 5 आईपीएल फाइनल अपने नाम किए हैं.
4.कीरोन पोलार्ड
पूर्व ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 5 बार आईपीएल का फाइनल जीता है.
5.हार्दिक पांड्या
एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए 5 बार फाइनल मुकाबला जीता है.
6.क्रुणाल पांड्या
आरसीबी के स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 5 आईपीएल फाइनल मुकाबले अपने नाम किए हैं.