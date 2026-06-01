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सबसे ज्यादा IPL फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में RCB का खिलाड़ी भी शामिल

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सबसे ज्यादा IPL फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में RCB का खिलाड़ी भी शामिल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल में लगातार दूसरी ट्रॉफी जीत ली है. एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद रजत पाटीदार लगातार दो खिताब जीतने वाले कप्तान बन गए हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अब तक किन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल जीते हैं. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jun 01, 2026, 04:44 PM IST

1.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
1

मुंबई इंडियंस के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने डेक्कन चार्जर्स और एमआई के लिए कुल 6 आईपीएल फाइनल जीते हैं. 
 

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2.अंबाती रायडू

अंबाती रायडू
2

पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने सीएसके और एमआई के लिए खेलते हुए कुल 6 फाइनल जीते हैं. 
 

3.एमएस धोनी

एमएस धोनी
3

पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 5 आईपीएल फाइनल अपने नाम किए हैं. 
 

4.कीरोन पोलार्ड

कीरोन पोलार्ड
4

पूर्व ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 5 बार आईपीएल का फाइनल जीता है. 
 

TRENDING NOW

5.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
5

एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए 5 बार फाइनल मुकाबला जीता है. 
 

6.क्रुणाल पांड्या

क्रुणाल पांड्या
6

आरसीबी के स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 5 आईपीएल फाइनल मुकाबले अपने नाम किए हैं. 
 

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