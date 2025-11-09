Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले विकेटकीपर, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

5 . अब तक कितने विकेटकीपर हुए 99 रनों पर आउट

5

आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक केवल 4 क्रिकेटर्स हैं, जो बतौर विकेटकीपक 99 रनों के स्कोर पर आउट हुए हैं, जिसमें दो भारतीय खिलाड़ी हैं.

