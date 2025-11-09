FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले विकेटकीपर, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

टेस्ट क्रिकेट में शतक हर एक बल्लेबाज के लिए मायने रखता है. लेकिन आज हम कुछ ऐसे बदनसीब विकेटकीपर बल्लेबाजों से मिलवाने वाले है, जो 99 रनों के स्कोर पर आउट हो गए और सिर्फ 1 रन से अपना शतक पूरा नहीं कर पाए. इस लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 09, 2025, 02:06 PM IST

1.ब्रेंडन मैकुलम

ब्रेंडन मैकुलम
1

न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम पहले विकेटकीपर हैं, जो 99 रनों पर आउट हुए थे. वो साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ केवल 1 रन से अपने शतक से चूके थे. 
 

2.एमएस धोनी

एमएस धोनी
2

भारत के पूर्व विकेटकीपर कप्तान एमएस धोनी दूसरे विकेटकीपर हैं. इंग्लैंड के खिलाफ 2012 में धोनी 99 रन पर पवेलियन लौटे थे. 
 

3.जॉनी बेयरस्टो

जॉनी बेयरस्टो
3

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो तीसरे विकेटकीपर है. बेयरस्टो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2017 में 99 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटे थे. 
 

4.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
4

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अब तक एक बार 99 रनों पर आउट हुए हैं. पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में 99 रनों पर आउट हो गए थे.
 

5.अब तक कितने विकेटकीपर हुए 99 रनों पर आउट

अब तक कितने विकेटकीपर हुए 99 रनों पर आउट
5

आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक केवल 4 क्रिकेटर्स हैं, जो बतौर विकेटकीपक 99 रनों के स्कोर पर आउट हुए हैं, जिसमें दो भारतीय खिलाड़ी हैं. 
 

