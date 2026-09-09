Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 09, 2026, 10:30 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टेस्ट इतिहास में कुल 200 मैच खेले हैं. हालांकि, सचिन का ये रिकॉर्ड टूटना काफी असंभव लग रहा है.
2.जेम्स एंडरसन
इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 188 मुकाबले खेले हैं और दूसरे पायदान पर हैं.
3.जो रूट
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट तीसरे पायदान पर आ गए हैं. उन्होंने रिकी पोंटिंग और स्टीव वॉ को पछाड़ते हुए 169 मैच खेल लिए हैं.
4.रिकी पोंटिंग
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने टेस्ट इतिहास में कुल 168 मैच खेले हैं और चौथे स्थान पर हैं.
5.स्टीव वॉ
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव वॉ ने टेस्ट इतिहास में कुल 168 मैच ही खेले हैं और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.