Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

1 . सचिन तेंदुलकर

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मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टेस्ट इतिहास में कुल 200 मैच खेले हैं. हालांकि, सचिन का ये रिकॉर्ड टूटना काफी असंभव लग रहा है.

