इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 22, 2025, 07:36 PM IST
1.स्टीफन फ्लेमिंग
न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 1997 में टेस्ट, 1997 में ही वनडे और 2005 में टी20 में बतौर कप्तान पहला मैच खेला और तीनों में हार का सामना किया था.
2.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम ने 2013 में टेस्ट, 2009 में वनडे और 2008 में टी20 में कप्तानी करते हुए पहला मैच हारा था.
3.तिलकरत्ने दिलशान
श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान ने टेस्ट में 2011, 2010 में वनडे और 2008 में टी20 में कप्तानी करते हुए पहला मैच हारा था.
4.विराट कोहली
विराट कोहली ने 2014 में टेस्ट, 2013 में वनडे और 2017 में टी20 में कप्तानी करते हुए पहला मैच गंवाया था.
5.जेसन होल्डर
वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर ने 2015 में टेस्ट, 2014 मे वनडे और टी20 में 2021 में कप्तानी करते हुए पहला मैच गंवाया था.
6.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने 2021 में टेस्ट और वनडे और 2020 में टी20 में बतौर कप्तान पहला मैच हारा है.
7.शुभमन गिल
भारत के शुभमन गिल ने 2025 में टेस्ट, 2025 में वनडे और 2024 में टी20 की कप्तानी करते हुए पहला मैच गंवाया है.