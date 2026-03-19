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IPL में सबसे ज्यादा टीमों से खेलने वाले खिलाड़ी, एक ने 9 बार बदली है टीम

आईपीएल में ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा टीमों के लिए खेला हुआ है. ऐसे ही हम 5 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा अलग-अलग टीमों के लिए आईपीएल खेला हुआ है. एक खिलाड़ी ने तो 9 टीमे बदली हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 19, 2026, 08:52 PM IST

1.एरोन फिंच

एरोन फिंच
1

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने कुल 9 आईपीएल फ्रेंचाइजियों के लिए खेला है. फिंच ने राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, गुजरात लायंस, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों का हिस्सा रहे हैं. 
 

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2.जयदेव उनादकट

जयदेव उनादकट
2

भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने 8 अलग-अलग टीमों के लिए खेला है. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल खेला है. 
 

3.मनीष पांडे

मनीष पांडे
3

भारतीय बल्लेबाज मनीष पांडे ने कुल 7 टीम के लिए खेला है. मनीष मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पुणे वॉरियर्स इंडिया, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स की टीमों हिस्सा रहे हैं.
 

4.दिनेश कार्तिक

दिनेश कार्तिक
4

भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात लायंस और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी कुल 6 टीमों के लिए खेला है. 
 

TRENDING NOW

5.युवराज सिंह

युवराज सिंह
5

युवराज सिंह ने भी 6 टीमों के लिए क्रिकेट खेला है. युवराज पंजाब किंग्स, पुणे वॉरियर्स, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों का हिस्सा रहे हैं. 
 

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