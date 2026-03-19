IPL में सबसे ज्यादा टीमों से खेलने वाले खिलाड़ी, एक ने 9 बार बदली है टीम

1 . एरोन फिंच

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ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने कुल 9 आईपीएल फ्रेंचाइजियों के लिए खेला है. फिंच ने राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, गुजरात लायंस, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों का हिस्सा रहे हैं.

