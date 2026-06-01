एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार ने तोड़ा जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड

1 . हर्षल पटेल

1

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए हर्षल पटेल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा 32 विकेट अपने नाम किए थे.

