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एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार ने तोड़ा जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड

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एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार ने तोड़ा जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड

आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार एक विकेट से पर्पल कैप से चूक गए. कगिसो रबाडा 29 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट ले गए, जबकि भुवी के 28 विकेट रहे. लेकिन फिर भी भुवी ने जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ा है. एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों गेंदबाजों का में भुवी की एंट्री हो गई है.

मोहम्मद साबिर | Jun 01, 2026, 09:49 PM IST

1.हर्षल पटेल

हर्षल पटेल
1

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए हर्षल पटेल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा 32 विकेट अपने नाम किए थे. 
 

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2.मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी
2

गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए मोहम्मद शमी ने आईपीएल 2023 में 28 विकेट चटकाए थे. 
 

3.भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार
3

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2026 में 28 विकेट लेकर इतिहास रचा है और बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 
 

4.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
4

मुंबई इंडियंस के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल 2020 में 27 विकेट लिए थे, लेकिन अब भुवी ने उनका रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. 
 

TRENDING NOW

5.युजवेंद्र चहल

युजवेंद्र चहल
5

राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए युजवेंद्र चहल ने आईपीएल 2022 में 27 विकेट ही लिए थे. 
 

6.मोहित शर्मा

मोहित शर्मा
6

गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए मोहित शर्मा ने आईपीएल 2023 में 27 विकेट अपने नाम किए थे. 
 

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