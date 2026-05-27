सबसे ज्यादा IPL Final खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है विराट-रोहित का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 27, 2026, 05:41 PM IST
1.एमएस धोनी
चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 5 ट्रॉफी भी जीती हैं. सीएसके और राइजिंग पुणे सुपरजांट्स के लिए खेलते हुए धोनी ने कुल 11 फाइनल खेले हैं.
2.रवींद्र जडेजा
राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए रवींद्र जडेजा ने कुल 8 आईपीएल फाइनल खेले हैं.
3.सुरेश रैना
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए सुरेश रैना ने कुल 8 बार आईपीएल फाइनल खेला है.
4.अंबाती रायडू
पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू ने चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के लिए 8 बार आईपीएल फाइनल खेल चुके हैं.
5.रविचंद्रन अश्विन
चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए आर अश्वि े 7 बार आईपीएल फाइनल खेला है.
6.डीजे ब्रावो
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए डीजे ब्रावो ने कुल 7 बार आईपीएल फाइनल खेला हुआ है.