सबसे ज्यादा IPL Final खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है विराट-रोहित का नाम

1 . एमएस धोनी

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चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 5 ट्रॉफी भी जीती हैं. सीएसके और राइजिंग पुणे सुपरजांट्स के लिए खेलते हुए धोनी ने कुल 11 फाइनल खेले हैं.

