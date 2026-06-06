Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jun 06, 2026, 10:06 PM IST
1.विराट कोहली
विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को नंबर-1 बनाया भी बनाया हुआ है. बतौर कप्तान विराट ने 113 पारियों में 20 शतक अपने नाम किए हैं.
2.सुनील गावस्कर
पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने बतौर भारतीय कप्तान 74 पारियों में 11 शतक लगाए हैं और दूसरे स्थान पर हैं.
3.मोहम्मद अजहरुद्दीन
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दी ने 78 पारियों में बतौर कप्तान 9 शतक अपने नाम किए हैं.
4.सचिन तेंदुलकर
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बतौर कप्तान 43 पारियों में 7 शतक ठोके हैं.
5.शुभमन गिल
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बतौर कप्तान सिर्फ 15 पारियों में 6 शतक पूरे कर लिए हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर बन गए हैं.