Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

1 . विराट कोहली

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विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को नंबर-1 बनाया भी बनाया हुआ है. बतौर कप्तान विराट ने 113 पारियों में 20 शतक अपने नाम किए हैं.

