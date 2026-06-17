ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jun 17, 2026, 05:38 PM IST
1.रोहित शर्मा
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 में बतौर कप्तान 63 गेंदों में शतक ठोक दिया था.
2.वीरेंद्र सहवाग
भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने बतौर कप्तान वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 में 69 गेंदों में शतक जड़ दिया था.
3.विराट कोहली
दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में बतौर कप्तान 76 गेंदों में शतक बना दिया था.
4.रोहित शर्मा
स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में बतौर कप्तान 76 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी.
5.शुभमन गिल
स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2026 में बतौर कप्तान 77 गेंदों में शतक पूरा किया है.