FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
2003 में बने IPS, 12 साल बस्तर में नक्सलवाद पर कसा शिकंजा, जानें कितने क्वॉलिफाइड हैं NIA के नए आईजी पी. सुंदरराज

2003 में बने IPS, 12 साल बस्तर में नक्सलवाद पर कसा शिकंजा, जानें कितने क्वॉलिफाइड हैं NIA के नए आईजी पी. सुंदरराज

कल का मौसम 18 जून: दिल्ली-NCR के लोगों को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! जानें कल कैसा रहेगा मौसम

कल का मौसम 18 जून: दिल्ली-NCR के लोगों को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! जानें कल कैसा रहेगा मौसम

11 करोड़ आबादी, 4 Namo सिटी और 30 मिनट की कनेक्टिविटी! बदलने वाला है दिल्ली-NCR का चेहरा, क्या है मास्टर प्लान

दफ्तर, घर और बाजार... सब कुछ सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर! दिल्ली-NCR के नए मास्टर प्लान की इनसाइड स्टोरी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

हिंदी न्यूज़Photos

क्रिकेट

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में शुभमन गिल ने 110 गेंदों में 154 रनों की पारी खेली. लेकिन उन्होंने सिर्फ 77 गेंदों में शतक ठोक दिया था. ऐसे में आज आपको बताएंगे कि वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान कौन हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jun 17, 2026, 05:38 PM IST

1.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
1

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 में बतौर कप्तान 63 गेंदों में शतक ठोक दिया था. 
 

Advertisement

2.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
2

भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने बतौर कप्तान वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 में 69 गेंदों में शतक जड़ दिया था. 
 

3.विराट कोहली

विराट कोहली
3

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में बतौर कप्तान 76 गेंदों में शतक बना दिया था. 
 

4.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
4

स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में बतौर कप्तान 76 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी.
 

TRENDING NOW

5.शुभमन गिल

शुभमन गिल
5

स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2026 में बतौर कप्तान 77 गेंदों में शतक पूरा किया है.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement