ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

1 . शुभमन गिल

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भारतीय टीम के वनडे कप्तान शुभमन गिल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने वनडे में सिर्फ 19 पारियों में ही 1000 रन पूरे कर लिए थे.

