FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सोनू निगम, अलका याग्निक और सुनिधि चौहान: बॉलीवुड के इन टॉप सिंगर्स की सेहत बनी फैंस के लिए चिंता का विषय

सोनू निगम, अलका याग्निक और सुनिधि चौहान: बॉलीवुड के इन टॉप सिंगर्स की सेहत बनी फैंस के लिए चिंता का विषय

Shubman Gill-Ishan Kishan Century: गिल और किशन ने ठोका शतक, इस मामले में विराट कोहली को पछाड़ा

Shubman Gill-Ishan Kishan Century: गिल और किशन ने ठोका शतक, इस मामले में विराट कोहली को पछाड़ा

IND vs AFG 2nd ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे से क्यों बाहर हुए नीतीश कुमार रेड्डी? BCCI ने दिया अपडेट

IND vs AFG 2nd ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे से क्यों बाहर हुए नीतीश कुमार रेड्डी? BCCI ने दिया अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 

पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें

हिंदी न्यूज़Photos

क्रिकेट

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में ईशान किशन ने 125 रनों की विस्फोटक पारी खेली और साथ ही वनडे में 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं. आइए जानते हैं कि भारत के लिए सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन हैं.

मोहम्मद साबिर | Jun 17, 2026, 04:58 PM IST

1.शुभमन गिल

शुभमन गिल
1

भारतीय टीम के वनडे कप्तान शुभमन गिल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने वनडे में सिर्फ 19 पारियों में ही 1000 रन पूरे कर लिए थे. 
 

Advertisement

2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वनडे में 24 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे. गिल ने विराट का रिकॉर्ड तोड़कर टॉप पर जगह बनाई थी. 
 

3.शिखर धवन

शिखर धवन
3

पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने भी 24 गेंदों में ही 1000 रन पूके किए थे और वो तीसरे स्थान पर हैं. 
 

4.श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर
4

भारतीय टीम के वनडे के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने 25 पारियों में 1000 रन पूरे कर लिए थे. 
 

TRENDING NOW

5.नवजोत सिंह सिद्धू

नवजोत सिंह सिद्धू
5

भारत के पूर्व बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने वनडे में 25 पारियों में ही 1000 रन पूरे किए थे.
 

6.ईशान किशन

ईशान किशन
6

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं. किशन ने 26 पारियों में 1000 रन पूरे कर लिए हैं. 
(ALL Photo: ESPN)

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement