ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jun 17, 2026, 04:58 PM IST
1.शुभमन गिल
भारतीय टीम के वनडे कप्तान शुभमन गिल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने वनडे में सिर्फ 19 पारियों में ही 1000 रन पूरे कर लिए थे.
2.विराट कोहली
पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वनडे में 24 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे. गिल ने विराट का रिकॉर्ड तोड़कर टॉप पर जगह बनाई थी.
3.शिखर धवन
पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने भी 24 गेंदों में ही 1000 रन पूके किए थे और वो तीसरे स्थान पर हैं.
4.श्रेयस अय्यर
भारतीय टीम के वनडे के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने 25 पारियों में 1000 रन पूरे कर लिए थे.
5.नवजोत सिंह सिद्धू
भारत के पूर्व बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने वनडे में 25 पारियों में ही 1000 रन पूरे किए थे.
6.ईशान किशन
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं. किशन ने 26 पारियों में 1000 रन पूरे कर लिए हैं.
(ALL Photo: ESPN)